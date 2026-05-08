Usec. Castro: VP Sara way natabang sa summit

Gihulagway ni Undersecretary Claire Castro nga walay natabang si Bise Presidente Sara Duterte sa 48th Asean Summit.
Kini maoy tubag ni Castro subay sa pamahayag ni Duterte nga niingong dili na angay hatagan og pagtagad ang mga statements sa kalihim tungod sa “papansin” nga batasan niini.
“Siguro kaya lang siya ganyan magsalita kasi medyo behind sya masyado, may kasabihan nga tayo diba na the brain operates on a use it or lose it principle so hindi tayo nagtataka na medyo behind siya sa mga updates at current events sa ginagawa ng pangulo at ng gobiyerno dahil hindi nga siya marunong gumamit ng computer at mag research kaya hindi niya alam ang mga nangyayari sa kasalukuyan,” matod ni Castro sa Mayo 8, 2026.
Dugang ni Castro nga gawas nga wala masayod ang bise presidente sa mga panghitabo sa nasod giingong wala kini natabang sa dakong kalihukan karon sa Sugbo.
“...wala po siyang naitutulong ngayon sa Asean at wala po siyang nagiging trabaho,” sigon sa undersecretary.
“...mukhang wala ito sa lenggwahe ng bise presidente na makipagtulongan at makipag-cooperate,” dugang niini.
Una na nga gisaway sa kalihim ang bise presidente nga nag bakasyon grande samtang nagkapuliki na ang presidente sa mga kalihukan alang sa pagpangandam sa summit.
Gibanatan sab ni Castro ang pamahayag ni Duterte kabahin sa pagsaka sa unemployment rate ug ang giingong pagkalubong sa nasod sa utang.
Gisubli sa kalihim nga ang utang wala nagsugod sa panahon ni Marcos apan giingong namana kini sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
Matod sa kalihim normal lang ang pagpangutang sanglit gigamit man sab kini alang sa pagtabang sa mga nanginahanglan ilabi na sa panahon sa emerhensiya ug krisis. / ANV