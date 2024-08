USJ-R andam na isip LTC sa Bar exam

Andam na ang University of San Jose-Recoletos (USJ-R) Basak Campus isip bugtong unibersidad sa Sugbo nga himuong local testing center (LTC) alang sa 2024 Bar exams nga ipahigayon sa sunod buwan.

Nagkanayon si USJ-R School of Law Dean Jonathan Capa­nas nga niini pa lang ka sayo, gihulagway niya nga “99 percent” na silang andam alang sa kalihukan nga gikatakda karong Septiyembre 8, 11, ug 15, 2024.

Matod ni Capanas, kini maoy ikatulong higayon nga napiyalan sila ning maong tahas hinungdan nga dili na lisod kanila ang pagpangandam niini.

Ning puntoha, gagmay nga detalye na lang ang kinahanglan nilang ihan-ay partikyular sa gawas sa venue sama sa pagkablit sa kapulisan alang sa seguridad sa Bar examinees.

“Internally, sa school, wala na ta’y problema kaayo except lang ma-suspend man gud ang classes during that week. Kana siya ang dako kaayo nga adjustment kay ma-disrupted man ang classes sa other year levels,” pasabot ni Capanas.

Gitino ni Capanas nga dali ra ang pagkontrolar sa mga mosulod sa ilang campus gumikan kay aduna ra kini duha ka gates sa entrance.

Nidugang siya nga layo sab ang ilang classrooms hinungdan nga dili masamok ang exa­minees.

“As far as the venue is concerned, wala na gyud kaayo ta’y concern,” matod ni Ca­panas.

Niadtong 2023 Bar exam, ang USJ-R ug ang University of San Carlos mao ang gipangpili sa Supreme Court (SC) isip mga LTC sa Sugbo apan ning higayuna, wala na ang USC.

Nagkanayon si USC School of Law Dean Jose Glenn Capanas nga nigaan ang ilang pagbati dihang ilang nasayran nga ang desisyon sa SC dili tungod sa kalidad sa mga pa­silidad sa USC.

Gipasabot niya nga kini gumikan kay dili tantong daghang ang adunay intensyon nga mokuha og Bar exam sa Dakbayan sa Sugbo hinungdan nga dili na kinahanglan ang duha ka venues.

“Of course, we respect (that); that’s the prerogative of the Supreme Court,” matod ni Capa­nas sa USC.

Gawas sa USJ-R Basak Campus, ang ubang napili nga local testing centers mao ang Central Philippine University sa Jaro, Iloilo City, ug Dr. Vicente Orestes Romualdez Educational Foundation sa Tacloban City. / JPS