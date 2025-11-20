USJ-R mokiha niadtong nangulata sa ilang tinun-an

Ikiha sa University of San Jose–Recoletos (USJ-R) ang mga nalambigit sa kagubot nga nahitabo sulod sa Basak Campus niadtong Martes, Nobiyembre 18, 2025.
Gipasalig sa unibersidad sa mga ginikanan ug estudyante nga ang kaso isolated lang ug gihimuan dayon og aksiyon.
Sa usa ka pamahayag niadtong Huwebes, Nobiyembre 20, gikompirmar sa unibersidad ang panag-engkwentro nga naglambigit sa mga bisita ug usa ka estudyante, pasado alas 3:50 sa hapon sa Martes.
Ang insidente daling gi-report sa mga awtoridad.
Nangandam na ang USJR og mga affidavit, dokumento, ug ubang ebidensya alang sa pagpasaka og sumbong batok sa mga nisulod sa campus nga walay pagtugot.
Gitug-an sab sa mga opisyal sa eskwelahan nga gisugdan na nila ang debriefing ug support measures alang sa mga estudyante nga naapektuhan sa insidente.
Giingon sa unibersidad nga nakig-alayon na sila sa mga ginikanan ug guardians aron ipamatuod nga ang Basak Campus nagpabilin nga luwas nga learning environment, samtang ila sab nga gi-review ang kasamtangang safety protocols ug gisusi ang posibleng mga kalapasan sa polisiya.
Dugang sa USJ-R nga ang ilang internal nga imbestigasyon nagtumong sa pagpalig-on sa security measures ug pagpatubag ni bisan kinsa nga indibidwal nga nakalapas sa mga lagda sa eskwelahan o sa balaod.
Sa inisyal nga report, usa ka kanhi estudyante ang nisulod sa eskwelahan uban sa pipila ka kauban sa wala pa nahitabo ang kagubot.
Sa usa ka viral video, giatake sa kanhi estudyante ang laing estudyante sa unibersidad.
Ang insidente nga nahitabo sulod sa usa sa mga lawak-saringan, nakapahadlok sa mga estudyante.
Ang unibersidad nakadawat og pagsaway online gikan sa publiko nga nikwestyon kon giunsa nga nakasulod ang grupo sa campus bisan pa sa kasamtangang security protocols.
Kini nakapaaghat sa panawagan alang sa mas hugot nga access control sa mga pribadong eskwelahan. / EHP, GPL