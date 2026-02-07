USP-F milabni og bronse sa Cesafi U15

Gilabni sa University of Southern Philippines Foundation (USP-F) Baby Panthers ang ikatulong pwesto sa Cesafi 15-under basketball tournament pinaagi sa pagbuntog sa Sacred Heart School-Ateneo de Cebu Magis Eaglets, 46-41, sa Cebu Coliseum, Sabado, Pebrero 7.
Si John Sasil nipakatap og 15 puntos aron pangulohan ang Baby Panthers ni coach Alan Cabatingan samtang nidugang usab og 12 puntos si Arnold Flores.
"Last year, ikalima ra mi, at least karon nisaka mi sa 3rd. Hopefully by next season makaabot mi sa finals," matod ni Cabatingan kansang Baby Panthers mogikan karong Lunes paingon sa Tacloban alang sa Regional finals sa National Basketball Training Camp (NBTC).
Sa sayo pa, gipildi usab sa San Carlos School of Cebu ang Ateneo, 43-41, aron usab paglangkat sa 3rd place honor sa 12-under division.
Ang Manila-bound nga si Nicolai Cabanero nipakatap og 23 puntos alang sa Baby Warriors. / JBM