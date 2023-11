USPF mosuway’g sulod sa semis

Mga duwa karon:

5:15 pm- DBTC batok USJR (High School)

6:45 pm- FVFC batok USPF (College)

Seguradong luna sa semi-finals ang tinguha sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers sa ilang pagpakigsangka sa Felipe Verallo Foundation College (FVFC) Blue Dragons sa main game karong gabii, Nobiyembre 21, 2023, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball college division sa Cebu Coliseum.

Ang Panthers, nga aduna na lay duha ka mga duwa nga nahabilin sa elimination round, kasamtangang nagpatong sa ikatulong dapit sa standing dala ang 6-2 nga rekord sunod sa league-leader ug defending champion University of the Visayas (UV) Green Lancers (8-0) ug University of Cebu (UC) Webmasters (8-1).

Ang Blue Dragons adunay 1-8 nga rekord ug wala na’y purohan nga makaabante.

Sa premirong duwa, magsangka ang University of San Jose Recoletos (USJ-R) Baby Jaguars ug Don Bosco Technological Center (DBTC) Greywolves sa high school division sugod sa alas 5:15 sa hapon.

Alang sa Greywolves, garbo ug dungog na lang ang ilang giapas ning sangkaa gumikan kay wala na man sila’y paglaum nga makasulod sa semis.

Ang Greywolves, nga mosagubang sa katapusan nilang misyon sa season, nagbitay sa labing ubos nga wala pa’y daog sulod sa siyam ka mga duwa.

Sa ilang bahin, mahinungdanon kining duwaa alang sa Baby Jaguars kay mao kini ang magpaamag og samot sa ilang paglaum sa semis.

Ang Baby Jaguars adunay 7-1 nga rekord.