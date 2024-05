Usyk, Fury mag-rematch karong Dec. 21

Wala ra’y duha ka mga semana gikan sa premirong away ug nahan-ay na dayon ang panagharong og balik nila ni undisputed heavyweight champion Oleksandr Usyk ug Tyson Fury.

Nakaeskedyul kini karong Disyembre 21, 2024 sa Riyadh, Saudi Arabia lang gihapon.

“The world will watch another historical fight again,” matod ni Turki Alalshikh, tsirman sa Saudi Arabia General Entertainment Authority nga napatik sa social media.

“Our commitment to boxing fans continues. ... We hope you enjoy it,” dugang ni Alalshikh.

Sa premirong away niadtong Mayo 18, 2024, gilupig ni Usyk si Fury pinaagi sa split decision nga kadaugan.

Si Usyk, kinsa aduna 22-0, 14KOs nga rekord, midaog sa duha ka judges, 114-113 ug 115-112, samtang si Fury, kinsa adunay 34-1-1, 24 KOs nga baraha, midaog sa usa ka judge, 114-113.

Sa kadaugan, nasemento ni Usyk ang iyang kaugalingon isip labing unang heavyweight undisputed champion sulod sa dul-an sa 25 ka mga tuig.

Ang katapusang boksidor nga nahimong heavyweight undisputed champion mao si Lennox Lewis niadtong 1999./ ESL