Si undisputed heavyweight champion Oleksandr Usyk mihangyo sa IBF nga ha­tagan siya og exception aron ipadayon ang iyang re­match kang Tyson Fury isip laing away alang sa undisputed supremacy.

Si IBF president Daryl Peoples mikompirmar sa BoxingScene niadtong Biyernes nga si Usyk mihimo sa hangyo wala pay usa ka semana human sa iyang makapadasig nga split-decision nga kadaugan batok kang Fury sa Riyadh, Saudi Arabia.

Ang mandatory challenger sa IBF nga si Filip Hrgovic nagpaabot sa iyang mandatory title shot sukad niadtong 2022, ug gituohan nga ang iyang date sa Hunyo 1 uban kang Daniel Du­bois mahimong usa ka IBF title fight – usa ka sakop sa iyang team nisulti sa BoxingScene ka­rong semanaha nga “Panahon na”.

Bisan pa, sa makasaysaya­non nga nahimo sa pagkalabing una nga undisputed nga kampiyon sa heavyweight sukad kang Lennox Lewis kaniadtong 1999, ug sa iyang away nga gisuportahan ni Turki Alalshikh sa Saudi Arabia, tingali adunay pinansyal ug emosyonal nga paagi aron magpadayon nga kontento si Hrgovic ug magpabilin ang tanan nga upat ka mga bakos.

Ang manager ni Usyk nga si Egis Klimas nikompirmar nga nihangyo sila sa IBF aron huptan ang ilang kampiyonato ug aron mamintinar ni Usyk ang iyang undisputed nga korona.

“We’re waiting for a decision to be made,” matod ni Klimas. “I think it’s more important for Tyson Fury now, not for Oleksandr.

“Oleksandr, of course, is a two-time unified [champion at cruiserweight and heavyweight] and if the next fight is just for the three belts, I don’t think it’s going to be fair for either of the two guys. Either Tyson Fury or for Oleksandr.

“But as far as importance, I think it’s more important for Team Fury to get this title. Imagine if Fury wins – he’s not going to be undisputed, so he is losing the chance.” / REV