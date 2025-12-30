Utang sa miaging admin usa sa pagsuway giatubang ni Archival

Namalandong si Cebu City Mayor Nestor Archival sa mga hagit ug kalampusan sa iyang administrasyon niining tuig 2025, dungan sa paghisgot sa kakuwang sa budget, mga kalamidad, ug mga pending nga obligasyon isip mga nag-unang hagit.
Kini samtang iyang gilatid ang mga plano sa dugang kalambuan ug pagpangandam sa kalamidad alang sa 2026.
Sukad sa iyang paglingkod sa katungdanan niadtong Hunyo 30, 2025, niingon si Archival nga kinahanglang atubangon sa iyang team ang daghang wala mabayri nga obligasyon ug i-reorganisar ang mga departamento sa dakbayan aron mapalambo ang pagserbisyo.
“Daghan kita og mga outstanding obligations, busa kabahin sa atong trabaho mao ang pag-reorganisar sa atong mga department head, pag-ila sa mga dapit nga nanginahanglan og kausaban, ug pagseguro nga ang mga departamento sa dakbayan naglihok sa epektibong paagi,” matod niya.
Gipasabot sa mayor nga gikinahanglan ang mga adjustment sa budget aron mahatagan og prayoridad ang mga dinalian nga panginahanglan.
Ang Dakbayan sa Sugbo nakasinati og mga linog ug bagyo karong tuiga nga nanginahanglan og dinaliang gahin sa pundo alang sa relief, rehabilitasyon, ug mga programa sa pagpangandam sa kalamidad.
“Kinahanglan kitang mohimo og lisod nga mga desisyon, lakip na ang pagtibhang sa budget aron maseguro nga makatubag kita sa epektibong paagi sa mga kalamidad ug makahatag gihapon og importanteng serbisyo sa atong mga konstituwente,” sigon ni Archival.
Giangkon niya nga sa sinugdanan, nagdahom siya nga ginagmay lang nga problema ang iyang masugatan sa City Hall, apan sa ulahi iyang naamguhan nga ang mga problema mas lawom pa diay ug nanginahanglan og mahinungdanong corrective measures ug padayong pagtrabaho.
Mga prayoridad
Usa sa mga nag-unang prayoridad sa administrasyon mao ang paghuman sa Cebu City Medical Center (CCMC), nga gikatakdang mahuman sa Disyembre 2026.
Makigtagbo si Archival sa contractor aron maseguro nga mapaspasan ang trabaho.
Magpadayon ang mga programa sa relokasyon alang sa mga lumulupyo nga nagpuyo sa daplin sa mga sapa ug kadtong naapektuhan sa Bagyong Tino.
Plano sa dakbayan ang pagtukod og mga medium-rise building (MRB) relocation sites.
Samtang ang proyekto sa Lorega Condominium kasamtangan pa nga gipaubos sa review.
Aron batukan ang pagbaha ug mapalambo ang food security, plano sa dakbayan ang pagtanom og 250,000 ka mga punoan sa kahoy sa 2026.
“Niadtong Disyembre 17, nakatanom na kita og 60,000 ka kahoy, apan mas dako ang atong tumong sa sunod tuig,” matod ni Archival.
Ipadayon sa kagamhanan sa dakbayan ang mga proyekto sa taytayan ug pagpalig-on sa mga kilid sa sapa.
Gisugyot usab ni Mayor Archival ang pag-instalar og mga rainwater catchment systems sa mga gymnasium sa barangay sa Pebrero 2026 aron makatigom og tubig ug makatabang sa pagpugong sa baha.
Edukasyon: Nagpabilin nga prayoridad ang edukasyon pinaagi sa pagpalapad sa mga scholarship program alang sa mga angayan nga mga estudyante sa tibuok dakbayan.
Usa sa mga importanteng reporma mao ang estrikto nga pagpatuman sa waste segregation, sugod sa mga publikong tunghaan.
Kini base sa City Ordinance 2031 o ang “No Segregation, No Collection” policy.
Ubos niini, ang mga non-biodegradable o dili malata kolektahon matag Martes, Huwebes, ug Dominggo; samtang ang biodegradable o malata, kolektahon matag Lunes, Miyerkules, Biyernes, ug Sabado.
Panapos
Nidugang si Mayor Archival nga ang 2026 mahimong tuig sa pag-uswag.
Iyang giila nga ang uban niini nga mga plano gihan-ay na sa miaging administrasyon ug iyang gipaneguro nga kini hingpit nga mapatuman ubos sa iyang pagdumala.
“Nag-atubang kita og daghang hagit karong tuiga, apan kining mga babag nakapahimo kanato'ng mas lig-on sa pagserbisyo. Sa sunod tuig, tinguha nato nga himuon ang Dakbayan sa Sugbo nga mas lig-on (resilient), mas lunhaw, ug mas inklusibo alang sa tanan,” panapos niya. / CAV