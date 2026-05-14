Utangan sa drugas gipatay

Patay ang 40-anyos nga babaye human gipusil niadtong 3:40 sa hapon, Miyerkules, Mayo 13, 2026, sa Barangay Buanoy, Lungsod sa Balamban, Probinsiya sa Sugbo.
Ang biktima gitago sa alyas nga Anna, taga Sitiyo Toong, Barangay Buanoy sa maong lungsod.
Gikataho nga motibo sa pagpatay mao ang giingo’ng utang sa biktima nga sa ilegal nga druga.
Nadakpan ra sab ang suspek human gigukod sa mga tawo sa area nga giila nga si Rolando Linabog, 54, taga Barangay Lorega San Miguel, Siyudad sa Sugbo.
Base sa imbestigasyon sa Balamban Municipal
Police Station, sigon sa nakasaksi sa krimen, nakadungog siya og sipa nga buto sa armas.
Gisusi sa maong witness og diin naggikan ang buto ug iyang nakit-an si Linabog nga nagdagan nga nagbitbit og armas.
Ang mga tawo nga anaa sa dapit ang nisinggit nga; “Nakapusil na diri!” dungan sa pagtudlo sa suspek nga nagdagan daplin sa highway.
Gigukod hangtod nga naapsan sa mga tawo ug nakuha ang 9mm revolver sa suspek nga adunay usa ka bala.
Samtang ang biktima gidala sa Cebu Provincial Hospital sa Balamban, apan gideklarar sa doktor nga dead on arrival.
Nitug-an si Linabog nga gisugo siya sa iyang higala nga patyon ang maong biktima kay matod pa nakautang og ilegal nga drugas ngadto sa iyang amo nga naa sa sulod sa bilanggoan.
Gipasaligan siya niini nga bayran og P100,000 kon iyang matuman ang tahas sa pagpatay sa biktima.
Giingong gi-forward ngadto ni Linabog ang picture sa biktima pinaagi sa messaging app ug nibiyahe gilayon sa Lungsod sa Balamban.
Sa wala pa niya himoa ang krimen, gipasuyop pa siya niini ug shabu nga balor P1,000 aron kursonada sa iyang pagahimuon.
“Ang iyang agawon kuno kana si Richard Parojinog, gidawat nako pero pagkakuan, wala man koy nadawat nuon,” sigon pa ni Linabog.
Apan dako ang kasagmuyo sa suspek kay human niya mapusil ang biktima gibiyaan lang siya sa iyang amigo nga maoy nagsugo ug wala siya’y nadawat nga P100,000.
Giangkon sab sa suspek nga nabilanggo na siya kaniadto sa kaso sa ilegal nga drugas. / AYB