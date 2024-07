Utanon, kuryente maoy gibasol sa pagsaka sa inflation rate

Ang nagsaka nga presyo sa mga lagutmon, utanon, ug elektrisidad maoy nipasaka sa inflation rate sa Central Visayas ngadto sa 4.8 porsyento niadtong Hunyo 2024, 0.8 porsyento nga pagsaka sa rate itandi sa miaging buwan, sumala sa Philippine Statistics Authority (PSA) sa Central Visayas niadtong Biyernes, Hulyo 12, 2024.

Si PSA 7 Director Ariel Florendo niingon sa press conference niadtong Biyernes nga ang June 2024 inflation rate mas taas sa 4.0 percent niadtong Mayo 2024, 3.2 percent niadtong Abril ug Marso 2024, ug 2.7 percent niadtong Pebrero 2024.

Gipasabot ni Florendo nga ang pagsaka o pagkunhod sa inflation nagpakita kon unsa ka paspas ang pagsaka o pag-ubos sa average nga lebel sa presyo sa mga palaliton ug serbisyo sa rehiyon sulod sa usa ka panahon.

Siya nidugang nga nagsilbi usab kini nga basehan sa gobyerno ug pribadong sektor sa paghimo og mga polisiya aron mabatukan ang mas paspas nga pagsaka sa presyo sa mga palaliton ug serbisyo.

“Very important ang involvement of the different government agencies, and it is also important ang awareness sa public,” matod ni Florendo.

Gipasiugda niya nga ang padayon nga pagsaka sa inflation rate nagpakita sa problema sa lokal nga ekonomiya.

Ang inflation mao ang anam-anam nga pagsaka sa mga presyo sa mga butang ug serbisyo, nga nagpamenos sa gahom sa pagpalit sa salapi.

Gipakita usab niini ang porsyento nga pag-usab sa kasagaran nga lebel sa presyo sa mga butang ug serbisyo sa gibasehan nga tuig sa 2018, nga nakatibhang og gamay sa kantidad sa salapi hinungdan nga gamay na lang ang mapalit sa kwarta.

Ang nag-unang mga nakaingon sa pagsaka sa inflation rate sa Hunyo 2024, si Florendo niingon nga mao gihapon ang Food & Non-Alcoholic Beverages nga adunay 7.6 porsyento nga pagtaas kon itandi sa 6.4 porsyento nga natala sa Mayo 2024 ug 5.0 porsyento sa Abril 2024.

Naimpluwensyahan kini sa mas paspas nga pagsaka sa presyo sa mga cereal ug cereal products (ilabi na sa mais) ug mga utanon, tuber, ug uban pa (labi na sa pumpkins, squash ug gords).

Si Elvin Milleza, hepe sa Planning & Monitoring Evaluation Division (PMED) sa Department of Agriculture, niingon nga lakip sa hinungdan sa paspas nga pagsaka mao ang gikataho’ng danyos sa produksiyon sa tanom tungod sa El Niño phenomenon, ilabina sa lalawigan sa Sugbo.

“Based on our data recorded, we have an estimated affected area of about 4, 600 hectares, the amount of the damage for high-value crops estimated to be about P717 million,” matod ni Milleza.

“It could be the decline in the production of these vegetables, particularly upland vegetables that resulted in the increase in the prices of these commodities,” siya nidugang.

Si Milleza niingon nga ang pagbangon sa produksyon sa mga utanon dili molanat og tulo ka buwan, apan alang sa humay ug mais molanat og labing menos upat ka buwan una pa motaas ang produksiyon. / EHP