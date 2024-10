Utlang: Baboy sa Negros Or. mas barato

Gawas sa Executive Order (EO) 7 nga nagtangtang sa temporaryong pagdili sa pag-import sa buhi nga baboy samtang nagpatuman sa higpit nga regulasyon, ang pag-ubos sa presyo sa baboy gikan sa Isla sa Negros ug ang pagtaas sa panginahanglan sa mga konsumidor sa Sugbo nagtukmod sa mga negosyante sa pagpayuhot, matod sa opisyal.

Niadtong Abril 25, 2024, si Cebu Gobernador Gwendolyn Garcia niisyo sa EO 7 nga nagtangtang sa temporaryong pagdili sa pagsulod sa mga buhing baboy, karneng baboy, ug ubang produkto sa baboy gikan sa Negros Oriental tungod sa kompirmadong kaso sa African swine fever (ASF) sa probinsya sa miaging tuig.

Apan samtang gitangtang ni Garcia ang temporaryong pagdili nga una niyang giisyo niadtong Mayo 26, 2023, iyang gipahamtang ang higpit nga pagsunod sa mga kinahanglanon sa regulasyon alang sa pagpadala ug pagsulod niini sa Sugbo.

“Since the pigs from Negros cannot enter due to the order, even those from Bohol,” matod ni Alice Utlang, usa ka veterinarian ug pangulo sa Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries (DVMF) sa SunStar Cebu sa Martes, Oktubre 28, 2024.

Si Utlang niingon nga ang presyo sa buhi nga baboy sa Isla sa Negros ug Sugbo dako og kalainan sanglit ang kilo sa buhing baboy sa Isla sa Negros P120 ngadto sa P140 kon itandi sa P180 dinhi sa Sugbo.

"That's why it's being smuggled, because they cannot be given a shipping permit due to the order imposed by the Governor,” matod ni Utlang.

Sa EO 7 Seksyon 2 (a) ug (b) kini nag-ingon nga ang mga kinahanglanon alang sa paglihok ug pagpadala alang sa buhi nga mga baboy alang sa pag-ihaw ug mga buhi nga baboy alang sa pagpasanay nagkinahanglan sa local shipping permit ug livestock transport pass, sa (c) genetic nga materyal sama sa semilya nagkinahanglan sa shipping permit , ug frozen nga mga produkto sa baboy, (e) giproseso, giluto, de lata nga baboy, nagkinahanglan og transport pass.

Samtang sa Dakbayan sa Sugbo, ang suplay sa karne sa baboy gikan sa siyudad ug pipila sa Bohol.

Giklaro ni Utlang nga ang Bohol gipaubos na sa green flag o wala na sa African Swine Fever (ASF) subay sa zoning status niini sa Bureau of Animal Industry diin nagpasabot nga ang siyudad makakuha sa pipila ka mga suplay niini sa Bohol apan dili sa probinsiya tungod sa nagpadayong EO.

Matod pa ni Utlang nga kadaghanan sa mga lechoneros dinhi sa Sugbo nipili og mga baboy sa Isla sa Negros tungod sa mas barato nga presyo niini ilabi na sa umaabot nga holiday season.

NA-INTERCEPT

Si Dumanjug Mayor Guntrano “Gungun” Gica niangkon nga nasuko, nainsulto ug nauwaw sa bag-o lang nasakmit nga mga baboy nga walay dokumento sa habagatang kasadpang lungsod sa Sugbo.

Dul-an sa 100 ka baboy gikan sa Isla sa Negros ang nasakmit sa kadagatan sa Dumanjug niadtong Sabado, Oktubre 26, 2024, wala madugay human si Gobernador Gwendolyn Garcia nagtukod og task force aron pakigbatok sa mga undocumented livestock shipment.

Gipirmahan ni Garcia ang EO 16 niadtong Oktubre 25, nga nagtukod sa “Anti-Smuggling Inter-Agency Task Force,” nga nagtutok sa pagsumpo sa ilegal nga pagdala sa kahayupan. / CDF