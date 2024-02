UV abante na sa finals

Sulod na sa finals ang University of the Visayas (UV) Green Lancers human nila nakuha ang ikaduhang daog sa Brgy. Bulacao Sinulog Cup Inter-Collegiate basketball tournament kontra University of Southern Philippines- Foundation (USP-F) Panthers, 68-60, Biyernes sa gabii, Pebrero 2, 2024 sa Bulacao Sports Complex and Activity Center, dakbayan sa Ta­lisay.

Ang Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) champion Green Lancers gitimon ni Kent Ivo Salarda nga nipupo og 18 puntos ug Raul Gentallan nga midugang og 12 puntos.

Kuha na sa UV ang usa ka luna sa finals bisan unsa pa ang resulta sa ilang last game batok University of San Carlos (USC) Warriors sa single-round robin nga torneyo.

Unang gipilde sa UV ang University of Cebu (UC) Webmasters niadtong Pebrero 1.

Ang USPF nakakuha og 15 puntos ug 12 puntos gikan ni Winston Bingil ug Ian Denzil Paquibot apan kuwang gihapon kini aron matuboy sila sa kadaugan.

Sa laing duwa, gitumba sa UC ang USC, 77-68, para sa ilang unang daog sa torneyo.

Ang UC gipangulohan ni Luther Leonard, Zareygel Rosano ug Jasper Pacaña sa ilang 16, 12, ug 10 puntos matag usa.

Si James Paolo Gica miiskor og 20 puntos para sa USC.

Ang USPF ug UC nagtabla nga adunay 1-1 rekord samtang ang USC nagbitbit og 0-2 nga baraha.

Ang torneyo, nga magdalit og P110,000 nga kinatibuk-ang ganti, nahimo’ng posible sa paningkamot ni Bulacao Brgy. Captain Banjo Abastillas inabagan sa barangay council, SK chairman Britt Prajes, ug Talisay City Mayor Gerald Anthony “Samsam” Gullas.