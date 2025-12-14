UV hari gihapon sa Cesafi

Nagpabilin sa mga kamot sa University of the Visayas (UV) Green Lancers ang Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) men’s basketball title human nila gilupig pag-usab ang rival University of Cebu (UC) Webmasters, 85-77, sa finals deciding Game 3, Sabado sa gabii, Disyembre 13, 2025, didto sa Cebu Coliseum.
Ang Green Lancers nibuhat og 4-peat nga mao pud ang ika-17 nila nga overall title ug mas nipalig-on pa sa ilang legacy sa collegiate basketball history sa Sugbo.
Si UV head coach Gary Cortes nidugang sa iyang championship nga mao na ang ikapito sukad niya gitimon sa bench ang Green Lancers sa 2015 Cesafi season.
Gipangulohan ni Raul Gentallan ang opensa sa UV pinaago sa iyang 19 puntos, unom ka rebounds, duha ka assists, usa ka steal ug usa ka block.
Epektibo pud ang gipakita nga duwa ni Zylle Cabellon nga niamot og 15 puntos, siyam ka assists, upat ka steals, tulo ka rebounds, ug usa ka block.
Si AJ Sacayan nitampo og 13 puntos, ug ang season MVP nga si Kent Ivo Salarda nipakatap og double-double nga 11 puntos ug 13 rebounds.
Samtang ang team captain nga si PJ Taliman nakadugang og 11 puntos sa title-clinching nga daog.
Para sa UC, si Ricofer Sordilla nipakatap og 20 puntos, nidugang si Carlo Salgarino og double-double nga 10 puntos ug 11 rebounds, samtang si Jepherson Nonol nitunol og 10 puntos.
Ang Green Lancers nidaog batok Webmasters sa upat ka sunodsunod nga finals. / RSC