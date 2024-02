UV Kampyon

Naangkon sa University of the Visayas (UV) Green Lancers ang kampyunato human nila gipangbuntog ang University of Cebu (UC) Webmasters, 92-87, sa finals sa Brgy. Bulacao Sinulog Cup Inter-Collegiate basketball tournament niadtong Dominggo sa gabii, Pebrero 4, 2024, sa Bulacao Sports Complex and Activity Center sa Talisay City, Cebu.

Sa kalampusan, ang Green Lancers ni coach Gary Cortes mao ang nakabulsa sa labing dakong ganti nga P50,000 sa torneyo, nga tipik sa kasaulogan sa umaabot nga piyesta sa Bulacao.

Ang Webmasters nakadawat og P30,000 isip 2nd placer.

Sa halftime, ang Webmasters ni coach Kern Sesante nakaposte og 51-46 nga labaw.

Paghuman niini, hinayhinay nga gibali sa Green Lancers ang dagan sa estorya ug nadominar nila ang Webmasters sa hinakutay og puntos, 26-14, nga naghatag kanila og 72-60 nga labaw sa pagtiklop sa 3rd quarter.

Ang Green Lancers, kampyon sa 2023 Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi), wala na motugot nga mailog pagbalik sa Webmasters ang labaw hangtod na sa katapusang gutlo.

Sa inilugay sa ikatulong puwesto, gipanglupig sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers ang University of San Carlos (USC) Warriors, 70-64.

Ang Panthers nakabaton og P20,000 nga ganti samtang ang Warriors nakakuha og P10,000.

Nahimo’ng posible sa paningkamot ni Bulacao Brgy. Captain Banjo Abastillas ina­bagan sa barangay council, SK chairman Britt Prajes, ug Talisay City Mayor Gerald Anthony “Samsam” Gullas.

Ang torneyo gidumala nila ni Cesafi deputy commissioner Danny Duran ug head of referees Edwin Dejacto.

Puntos matag usa:

1st game:

USPF (70) - Paquibot 14, Bingil 10, Peteros 10, Espina 8, Go 7, Alilin 6, Chavez 6, Maglasang 5, Retes 3

USC (64) - Baruc 13, A. Octaviano 11, Cabana 11, Gica 9, Delarama 5, Avila 5, Ornopia 4, Bacunawa 3, Puntual 3. Referees: A. Yamelo, M. Caumeran, M. Espante.

2nd game:

UV (92 )- Isabelo 26, Amistoso 13, Gentallan 12, Salarda 9, Orcullo 9, Brillo 7, Sacayan 6, Alsola 4, Maglasang 2, Cabellon 3.

UC (87) - Diaz 16, Ursal 14, Limana 11, Paraldo 8, Sordilla 8, Pacana 7, Leonard 4, Lapiz 4, Rosano 4, Linares 4, Angelio 3, Asenas 2, Blanco 2. Referee: A Reley, A. Dejito, E. Asignar.