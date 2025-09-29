UV Lancers 5-0 sa Cesafi

Mga duwa karon:
5:15 PM – CEC batok UCLM (High School)
6:45 PM – UPC batok UC (College)
Padayon ang kabangis sa defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers ug ilang gipayukbo ang University of the Philippines (UP)- Cebu Fighting Maroons, 92-74, sa main game niadtong Dominggo sa gabii, Septiyembre 28, 2025, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball college division sa New Cebu Coliseum.
Kini maoy ikalimang sunodsunod nga kadaugan sa samang gidaghanon nga mga duwa nga narehistro sa Green Lancers samtang natagamtaman sa Fighting Maroons ang ikatulo nilang sunodsunod nga kapildihan sa sama sab sa gidaghanon nga mga duwa.
Sama sa gilauman, kontrado sa Green Lancers ang engkuwentro.
Sa laing duwa, nakatilaw na og himaya ang Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Wildcats human nila gipakaging ang University of Southern Philippines-Foundation (USPF) Panthers, 72-65.
Mao kini ang labing unang daog sa Wildcats sulod sa upat ka duwa samtang ang Panthers nakasinati sa ikaduhang nilang kapildihan sulod sa tulo ka mga duwa.
Sa high school division, ang University of Cebu (UC) Baby Webmasters ninglampornas sa USPF Baby Panthers, 77-57, samtang gipangkambras sa Benedicto College (BC) Baby Cheetahs ang San Carlos School of Cebu (SCS), 62-48.
Magpadayon ang aksiyon sa kompetisyon karong adlawa diin magsangka ang UC Webmasters ug UPC Fighting Maroons sa main game alang sa college division.
Ning sangkaa, ang Webmasters mosuway pagposte sa ikatulo nilang sunodsunod nga kadaugan sa samang gidaghanon nga mga duwa samtang padayon pang mamasin ang Fighting Maroons sa pagkaplag sa premiro nilang daog.
Sa premirong duwa, magkombati ang Cebu Eastern College (CEC) Dragons ug UC Lapu-Lapu Mandaue (UCLM) sa high school division.
Ang UCLM adunay 1-0 nga rekord samtang ang Dragons adunay 0-1 nga baraha. / ESL