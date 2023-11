UV Lancers 8-0 ang tuyo

Mga duwa karon:

12:00 P.M CITU batok UCLM (High School)

2:00 P.M UC batok CBSAA (High School)

3:30 P.M Benedicto College batok USC (College)

5:00 P.M Roosevelt College batok UV (College)

Tinguha sa defending champion University of the Visayas (UV) Green Lan­cers nga mainat ang ilang winning streak batok sa Cebu Roosevelt Memorial Colleges (CRMC) Mustangs sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) Season 23 collegiate basketball tournament sa Cebu Coliseum karong adlawa, Nobiyembre 19, 2023.

Ang UV ni coach Gary Cortes gikan pa sa makabungog nga kadaugan batok sa kanhi undefeated University of Cebu (UC) Webmasters sa miaging semana.

Sa maong kadaugan, ang UV na lang ang nahabiling team karon nga season nga walay pilde. Buot sa Green Lancers nga inaton ngadto sa 8-0 ang ilang rekord.

Ang Mustangs, nga adunay 3-4 nga rekord, nagtinguha sa pagbihag sa inilog nga UV aron makasikit sa ubang teams nga anaa sa ikalima ug ikaunom nga pwesto.

Sa laing collegiate game, magharong ang University of San Carlos (USC) Warriors ug Benedicto College Cheetahs. Nagtabla ang duha ka teams nga pulos adunay 4-4 nga rekord.

Samtang sa high school division, ang University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue (UCLM) Baby Webmasters mosuway pagbalik sa win column human sila nakaangkon sa unang pilde sa torneyo sa mga kamot sa defending champion Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles sa miaging semana.

Ang UCLM, nga naghupot og 7-1 rekord, mosangka sa Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Wildkittens nga adunay 2-6 nga rekord.

Mopakita pud og aksiyon ang UC Main Campus batok sa finalist sa miaging season, ang City of Bogo Science and Arts Academy (CBSAA) Trailblazers.

Ang UC Main nga naghupot og 5-3 nga baraha, anaa sa ikaunom sa team standings.

Samtang ang CBSAA (3-4) nagtinguha nga mapadayon ang ilang pagrekober human sa ilang slow start karon nga season.