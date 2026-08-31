UV Lancers gipakaging sa Warriors

Mga duwa karon:
6:15 pm- PSS batok UCLM (High School)
7:45 pm- BC batok USPF (College)
Gipakaging sa University of San Carlos (USC) Warriors ang defending four-time champion University of the Visayas (UV) Green Lancers, 81-68, niadtong Dominggo, Agusto 20, 2026, sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) Season 26 men’s basketball tournament college division sa Cebu Coliseum.
Sa wala damha, ang Warriors nga grabe ka underdog ning sangkaa, mao ang nagkontrolar sa kinatibuk-ang duwa pinaagi sa ilang pilit nga depensa ug three-point shooting.
Sa pagpangulo nila ni Jhoernel Tangkay ug Real Aureo, naposte sa Warriors ang labing dako nilang labaw, 66-50, sa 4th quarter ug ninglahos na sila sa impresibong kadaugan.
Gipangulohan ni Tangkay ang Warriors pinaagi sa iyang 18 puntos ug 11 rebounds samtang nidugang og 15 puntos si Aureo.
Ang Green Lancers gipangulohan ni AJ Sacayan pinaagi sa iyang 17 puntos.
Sa laing duwa sa college division, gipangkawras sa Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Wildcats ang University of San Jose-Recoletos (USJ-R) Jaguars, 71-55.
Sa high school category, gipangmakmak sa USJ-R Jaguar Cubs ang Don Bosco Technical College (DBTC) Greywolves, 76-45, samtang gipangbugwakan og kalayo sa Cebu Eastern College (CEC) Baby Dragons ang San Carlos School of Cebu (SCSC) Baby Warriors, 75-64. / ESL