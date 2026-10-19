UV Lancers miihaw sa Panthers

Napahugtan sa defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers ang ilang paghupot sa ikaduhang luna sa college division human nila gipangbuntog ang University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers, 76-69, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball tournament niadtong Dominggo, Oktubre 18, 2026, sa Cebu Coliseum.
Ang Green Lancers ni coach Gary Cortes ningsaka sa 7-2 nga rekord diin nagsunod sila sa league-leader Benedicto College (BC) Cheetahs, nga naggunit og 8-1 nga baraha.
Gipangulohan ni Winston Bingil ang Green Lancers pinaagi sa iyang 13 puntos, nidugang og 12 puntos si Raul Gentallan samtang niamot og 10 puntos si Ivan Clark Alsola.
Ang Panthers nga natagak sa labing ubos nga luna dala ang 1-8 nga rekord, gipangulohan ni Peter John Peteros pinaagi sa iyang 16 puntos , nitampo og 12 puntos si Christian Illut samtang nihatag og 11 puntos si Christian Deiparine.
Naglabaw ang Panthers human sa 1st quarter, 18-17, dihang inanay nga gipukaw sa Green Lancers ang ilang opensa.
Sa halftime, ang Green Lancers nakaposte og 38-31 nga labaw, nga ilang naprotektahan taliwala sa kanunay nga pagpanghulga sa Panthers.
Sa laing duwa sa college division, gipangkawras sa Cebu Institute of Technology University (CIT-U) ang University of San Carlos (USC) Warriors, 62-48.
Ang duha ka kampo natanggong sa three-way tie sa 5-4 nga rekord ug ikaupat nga puwesto kauban ang University of Cebu (UC) Webmasters.
Sa high school category, gipanmgpukan sa University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue (UCLM) Junior Webmasters ang UV Baby Green Lancers, 75-72, gipangkitkit sa BC Baby Cheetahs ang USPF Baby Panthers, 75-49, samtang gipanglubong og taga liog sa University of San Jose Recoletos (USJ-R) Baby Jaguars ang bag-ong miyembrong San Roque College de Cebu (SCRDC) Greyhounds, 83-49. / ESL