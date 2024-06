UV Lancers moasdang sa bayugan

Moasdang na sab sa Bayugan City ang Cebu Schools Athle­tic Foundation Inc. (CESAFI) multi-champion University of the Visayas (UV) Green Lan­cers alang sa 2024 Mayor Kirk Asis Open Invitational Basketball Tournament nga sugdan karong adlawa, Huwebes, Hunyo 27, 2024, sa Lope Asis Memorial Gymnasium.

Ang Green Lancers, gisuportahan sa Bustamante Construction, mosagubang og malisod nga tahas ning maong torneyo nga gikonsiderar nga maoy labing dako ug labing grandiyusong basketball invitational tournament sa Mindanao.

Upat ka teams sa Manila ang ikaharong sa Green Lancers ning maong torneyo.

Kini mao ang Arianos Construction-Emilio Aguinaldo College (EAC) Generals, ARQ Builders-Adamson University (AdU) Soaring Falcons, Vincare Pharma-Perpetual Altas, ug Wengburs Apartelle and Ella Store- San Beda (SB) Red Lions.

Giangkon ni Green Lancers coach Gary Cortes nga dili sa­yon nga tahas ang ilang sagubangon sa torneyo apan masaligon siya sa ilang kampanya.

“So far sa akong nahinumdoman, kaduha mi nakasulod sa finals sa three years namong pag-apil ani nga tournament. Naka-champion mi ani kontra sa UST,” matod ni Cortes.

“Karon, target namo nga ma­ka­balik mi sa finals. Unya nami maghunahuna anang title.”

Unang nakasulod sa finals ang Green Lancers ning ma­ong torneyo niadtong 2016 apan gipakyas sila sa Far Eastern University (FEU) Ta­maraws, 88-63.

Pagkasunod tuig, nakasulod na sab ang Green Lan­cers sa finals ug ning higayuna, nilampos na sila batok sa University of Santo Tomas (UST) Growling Tigers, 90-89.

“We’ll just showcase our talent. We will show them the Cebuano style of basketball,” dugang ni Cortes.

Ang organizer nga si Van Halen Parmis nagpasalamat ni Mayor Kirk A. Asis sa padayon nga paghatag og lingaw sa Dakbayan sa Bayugan.

“Actually, daghan ang ma­nan-aw ani gikan sa laing dapit sa Mindanao like sa Davao ug Cagayan. Ma-consider man gud ni nga biggest ug grandest basketball tournament sa Mindanao,” asoy ni Parmis.

Ang tinuig nga torneyo nga nagpatong na sa ika-13 niining edisyon, nagtagana og dul-an sa P1 million nga kinatibuk-ang ganti.

Ang kam­pyon ma­­ka­luklok og P300,000, makabulsa og P200,000 ang 2nd pla­cer, P150,000 sa 3rd placer, P100,000 sa 4th placer samtang P75,000 sa 5th placer.

Ang mga duwa makita nga live pinaagi Facebook Pages nga Mayor Kirk Asis Open Invitational Basketball Tournament, Down Under Promotions ug Ka-Dayo. / ESL