UV Lancers nakaipsot sa Jaguars

Mga duwa karon:

5:15 pm- USPF batok BC (High School)

6:45 pm- USPF batok USC (College)

Gisugdan sa defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers ang ilang kampanya pinaagi sa pagbuntog sa University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars, 78-71, niadtong Dominggo sa gabii, Septiyembre 22, 2024 sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball college division sa Cebu Coliseum.

Sa sayong bahin, nagbangis dayon ang Green Lancers uig nakaposte dayon kini og dakong labaw, 24-6.

Sa pagpangulo sa ilang beterano nga si Elmer Echavez, ang Jaguars hinayhinay nga ningkamang hangtod nga nakasikit sila pagbalik sa 4th quarter.

Nagpakalig-on ang Green Lancers sa hinapos nga bahin aron angkunon ang kulbahinam nga daog.

Gipangulohan ni Raul Gentallan ang Green Lancers pinaagi sa iyang 15 puntos samtang nidugang og 14 puntos ang kasamtangang MVP nga si Kent Ivo Salarda.

Sa high division, ningrehistro og dagkong kadaugan ang University of Cebu (UC) naby Webmasters batok Don Bosco Greywolves, 84-58, USJ-R Baby Jaguars batok University of San Carlos (USC) Baby Warriors, 82-60, ug University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue (UCLM) batok Benedicto College (BC) Baby Cheetahs.

Magpadayon ang aksyon sa torneyo karong adlaw sa Martes, Septiyembre 24. / ESL