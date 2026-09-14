UV Lancers namungot sa Maroons

Mga duwa karon:
6:15 pm- SRCDC batok BC (High School)
7:45 pm- UC batok BC (College)
Human nasubhan og kapildihan, ang college defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers namungot sa University of the Philippines-Cebu (UPC) Fighting Maroons, 94-65, niadtong Dominggo, Septiyembre 13, 2026, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball sa Cebu Coliseum.
Ang Green Lancers nga gipakaging sa University of San Carlos (USC) Warriors, 68-81, sa premiro nilang duwa niadtong Agusto 30, ning-agi pa og pagpanghulga sa tibuok 1st half una nila naangkon ang dakong kadaugan.
Gikan sa 45-44 lang nga labaw sa halftime, kalit lang gipabulhot sa Green Lancers ang ilang opensa sa 3rd quarter sa pagpangulo nila ni Raul Gentallan, Kent Ivo Salarda, ug AJ Sacayan aron irehistro ang labing una nilang daog sa season.
Gipangulohan ni Gentallan ang Green Lancers pinaagi sa iyang 25 puntos, nidugang og 14 puntos si Salarda, samtang niamot og 13 puntos si Sacayan.
Ang Fighting Maroons nga nahagbong sa 0-3 nga rekord, gipangulohan ni Raul Gilbuena pinaagi sa iyang 13 puntos.
Sa laing duwa sa college division, gipangbuntog sa USC Warriors ang University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers, 77-68.
Ang Warriors ningsaka sa 2-1 nga rekord samtang ang Panthers nahagbong sa 1-2 nga rekord.
Sa high school division, gipangkawras sa Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Junior Wildcats ang University of Cebu (UC) Baby Webmasters, 79-65, samtang gipangmakmak sa University of San Jose Recoletos (USJ-R) Baby Jaguars ang Cebu Eastern College (CEC) Dragons, 73-44. / ESL