UV Lancers namungot sa Panthers

Ningbangon gikan sa kapildihan ang defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers ug ilang gipahimungtan ang University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers, 96-61, niadtong Lunes, Nobiyembre 17, 2025, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) college basketball sa New Cebu Coliseum.
Sa kadaugan, ningsaka sa 7-2 nga rekord ang Green Lancers ug nakadugkat kini og dugang kahayag alang sa inilugay sa top two nga maghatag og twice-to-beat nga bintaha inig abot sa semi-final round.
Ang Green Lancers nga nasugamak sa makapakugang nga kapildihan batok sa Benedicto College (BC) Cheetahs, 65-76, sa niagi nilang duwa niadtong Oktubre 26, nagpakita dayon og kabangis batok sa Panthers sa sayong bahin pa lang sa engkuwentro.
Sa nagdilaab nilang opensa, ang Green Lancers nakaposte dayon og 20-3 nga labaw sa sayong bahin.
Pag-abot sa halftime, ningburot ang labaw sa Green Lancers ngadto sa 60-35 ug ning higayona, hingpit nga dominasyon na ang ilang gihimo hangtod nga hingpit nilang gimudmod ang Panthers sa 2-7 nga rekord.
Gipangulohan ni Kent Ivo Salarda ang Green Lancers pinaagi sa iyang 17 puntos nga iyang nahimo sulod lang sa 19 ka minutos nga pagduwa.
Sa high school division, gipanglampornas sab sa Cebu Institute Technology (CITU) Junior Wildcats ang Don Bosco Technological Center (DBTC) Greywolves, 81-51.
Sa kadaugan, ningsangka ang Wildcats sa 4-2 nga rekord samtang nasugamak sa 1-5 nga baraha ang Greywolves.
Karong Miyerkules, Nobiyembre 19, magsangka sa main game ang University of San Carlos (USC) Warriors batok Benedicto College (BC) Cheetahs sa college division samtang mag-abot ang high school defending champions Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles batok Greywolves sa premirong duwa. / ESL