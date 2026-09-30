UV milabni og bahin sa liderato

Mga duwa karon:
6:15 pm- SCSC batok BC (High School)
7:45 pm- UC batok CITU (College)
Padayon ang pagsulbong sa defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers human nila gipangmakmak ang University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers, 70-63, niadtong Martes sa gabii, Septiyemre 29, 2026, sa college division sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) Season 26 men’s basketball tournament sa Cebu Coliseum.
Ang Green Lancers ningrehistro sa ikalima nilang sunodsunod nga kadaugan human sila nabunyagan og surpresang kapildihan batok sa University of San Carlos (USC) Warriors, 68-81, niadtong Agusto 30.
Ning labing ulahi nilang kadaugan, ang Green Lancers ningsaka sa 5-1 nga rekord ug niangkon og bahin sa liderato kauban ang Warriors.
Batok sa Panthers, ang Green Lancers sayong nakadominar sa duwa ug naposte nila ang labing dako nilang labaw, 37-13, sa hinapos pa lang nga bahin sa 2nd quarter.
Sa 2nd half, gihatagan ni Green Lancers coach Gary Cortes ang iyang reserbang mga magduduwa og taas nga oras apan bisan pa niini, kontrolado gihapon nila ang duwa hangtod na sa katapusang gutlo.
Gawas sa usa, tanang mga magduduwa sa Green Lancers nga ningpakita og aksiyon nakatampo sa opensa pinangulohan sa beteranong si Rovello Robles kinsa nitali og 10 puntos.
Ang Panthers, nga nahagbong sa 1-6 nga rekord, gipangulohan ni Christian Illut pinaagi sa iyang 11 puntos samtang niamot og 10 puntos si Howard Dennison.
Sa high school division, gipayukbo sa San Roque College de Cebu (SRCDC) Greyhounds ang Don Bosco Technical College (DBTC) Grey Wolves, 83-79, sa kombati sa teams nga naa sa ubos nga bahin sa standings. / ESL