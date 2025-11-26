UV milangkat og doble nga daog sa Cesafi

Mga duwa karon:
5:15 P.M Cebu Eastern batok Benedicto College (High School)
6:45 P.M University of Cebu batok University of San Carlos (College)
Pulos nagmalampuson ang collegiate ug high school teams sa University of Visayas (UV) sa ilang managlahi nga duwa sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) niadtong Martes, Nobiyembre 25, 2025, sa Cebu Coliseum.
Ang Green Lancers nitumba sa Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Wildcats, 91-82, sa collegiate game aron mosaka ngadto sa 9-2 (win-loss) record.
Si Karl Hyden Cabulao maoy nipakatap og 22 puntos, si Raul Gentallan niamot og 15 puntos, samtang si Rovello Robles nitunol og 13 puntos, ug si Kent Ivo Salarda nihatag og 12 puntos para sa Green Lancers.
Ang CIT-U nakakuha og 18 puntos kang Jerian Marc Abello ug 16 puntos ni James Ronald Tagocon.
Sa high school division, daog ang UV Baby Lancers kontra University of San Jose-Recoletos (USJ-R) Baby Jaguars, 67-59.
Nibuhat og double-double performance si AJ Ejurango sa iyang 20 puntos ug 13 rebounds, samtang si Clint Paglinawan nidugang og 17 puntos, walo ka rebounds, tulo ka steals ug usa ka block para sa Baby Lancers.
Ang Baby Jaguars gitimon ni Krstc Ryll Da Silva nga dunay 17 puntos, 10 rebounds ug tulo ka steals.
Samtang, karong adlawa magtigi ang Cebu Eastern College (6-2) ug Benedicto College (3-5) sa high school division alas 5:15 sa hapon, sundan kini sa main game sa University of Cebu (9-2) ug University of San Carlos (6-5) sa alas 6:45 sa gabii. / RSC