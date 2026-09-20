UV mitumba sa USJR; USC mibangkaw sa UCLM

GIPAKITA sa five-peat-seeking University of the Visayas (UV) Green Lancers ang ilang kompletong kusog aron pamatud-an kon ngano nga sila ang kapila na nga kampiyon sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi).
Ang Green Lancers mipahunong sa University of San Jose-Recoletos (USJ-R) Jaguars, 69-61, niadtong Sabado, Septiyembre 19, 2026, didto sa Cebu Coliseum, alang sa ilang ikaduha nga kadaugan sa Cesafi 26th season.
Taliwala sa 19-10 nga labaw sa tibuok unang kwarter, gipakalit sa UV ang pagpaburot sa ilang bentaha ngadto sa 23 puntos, 43-20, sa pagkahuman sa halftime.
Nanguna sa maong kadaugan si Ivan Clark Alsola nga mikulit og 14 puntos ug lima ka rebounds aron sakmiton ang Best Player of the Game award.
Sa pikas bahin, si John Onin Nonay maoy nangu para sa napilding Jaguars diin miamot kini og 20 puntos, lima ka rebounds, ug duha ka blocks.
Samtang sa laing duwa, gipamatud-an sa University of San Carlos (USC) Warriors ang ilang pwersa human gilumpag ang University of Cebu Lapu-Lapu/Mandaue (UCLM) Webmasters sa laing bug-at nga kapildihan, 73-54.
Tungod niini, mas gipalig-on sa Warriors ni Coach Paul Joven ang ilang tinguha nga makabalik sa Final Four.
Ang Warriors naghupot na karon og 3-1 nga rekord, diin nakig-uban sila sa ikaduhang pwesto kauban ang UC Main Webmasters.
Samtang ang UCLM natagak sa 1-3 nga rekord.
Si James Gica mibagdok og 19 puntos aron angkonon ang Player of the Game honors. / RSC