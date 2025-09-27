UV mosuway pagtuhog sa win No.5

Mga duwa karon:
2:00 P.M USC batok Benedicto College (High School)
3:30 P.M UC batok USP-F (High School)
5:00 P.M UV batok UP-Cebu (College)
6:30 P.M CIT-U batok USP-F (College)
Protektahan sa reigning champion University of the Visayas (UV) Green Lancers ang ilang limpyo nga rekord sa ilang pagsugat sa University of the Philippines (UP)-Cebu Fighting Maroons sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) Season 25 collegiate basketball tournament Dominggo, Septiyembre 28, sa Cebu Coliseum.
Ang Green Lancers nga naghupot og 4-0 (win-loss) record mokontra sa Fighting Maroons, nga nangita sa ilang unang daog karon nga season.
Sa main game ala 6:30 sa gabie, ang Cebu Institute of Technology (CIT-U) Wildcats mangita pud sa ilang unang daog batok sa University of Southern Philippines-Foundation (USP-F) Panthers (1-1).
Sa high school division, ang University of San Carlos (USC) Baby Warriors mobatok sa Benedicto College; samtang ang University of Cebu (UC) Junior Webmasters makigharong sa USP-F Baby Panthers. / RSC