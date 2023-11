UV mosuway’g selyo sa no. 1

Mga duwa karon:

5:15 pm- CEC batok UC (High School)

6:45 pm- UV batok USC (College)

Iselyo pagsuway sa defending champion University of the Visayas (UV) Green Lancers ang No. 1 nga puwesto sa ilang pagpakigbatok sa University of San Carlos (USC) Warriors sa main game karong gabii, Nobiyembre 23, 2023, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball college division.

Ang Green Lancers ni coach Gary Cortes kasamtangang nag­patong sa labing taas nga puwesto sa standing dala ang 8-0 nga rekord apan nagkinahang­lan pa sila nga makalabni og usa ka daog sa katapusan nilang duha ka mga tahas aron maseguro ang No. 1 nga puwesto.

Ang mopatigbabaw nga upat human sa single-round elimination mao ang makaabante sa nagkaduol nga semis round diin magparang ang No. 1 team batok No. 4 ug No. 2 batok No. 3. Ang top two teams adunay twice-to-beat nga bintaha.

Ang Green Lancers usa sa tulo ka teams nga segurado nang sulod sa semi-finals kauban ang University of Cebu (UC) Webmasters (8-1) ug University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers (7-2).

Ang Warriors, nga adunay 5-4 nga rekord ug mosagubang sa katapusan nilang tahas sa elimination round, nagkinahanglang nga modaog ning sangkaa aron magpabiling buhi ang ilang paglaom sa semis.

Sa high school division, magpinaksitay ang Cebu Eastern College (CEC) Dragons ug University of Cebu (UC) Baby Webmasters sa usa ka krusyal nga panagparang.

Ang Dragons ug Baby Webmasters, nga pulos adunay 6-3 nga rekord, kasamtangang natanggong sa three-way tie sa ikaupat nga luna kauban ang UV Baby Green Lancers.

Ang modaog ning sangkaa makabaton og hayaghayag nga purohan nga makaangkon sa ikaupat ug katapusang puwesto sa semi-finals apan nagdepende pa kini sa resulta sa katapusang tahas sa Baby Green Lancers.