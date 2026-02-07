UV nakuha og balik ang Sinulog Cup title

Gilangkatan sa University of the Visayas (UV) Green Lancers og titulo ang Benedicto College (BC) Cheetahs pinaagi sa 80-72 nga kadaugan sa ilang championship game sa bag-o lang natapos nga Bulacao-Talisay Sinulog Cup Inter-collegiate Invitational basketball tournament nga gipahigayon sa Bulacao Sports Complex, Dakbayan sa Talisay, niadtong Huwebes, Pebrero 5.
Pinangulohan ni Kent Ivo Salarda, ang Green Lancers nga nisulod sa korte nga anaa sa alimpatakan ang kahidlaw sa titulo nga ilang nabuhian sa niaging tuig, sayo nga mipahait sa ilang opensa.
Gawas kang Salarda, double digits usab ang natampo nila ni Karl Hyden Cabulao (12 pts), AJ Sacayan (11 pts.), Ivan Clark Alsola (11 pts.) ug Winston Bingil (10 pts).
Gani sa pagkatapos sa first half, daw og anaa na kini sa masayon nga kadaugan human miposte og 50-27 nga bintaha.
Apan sa kalit lang mipabaha og dakong rally ang Benedicto College Cheetahs ni coach BJ Murillo sa dihang naghugpong sila si Jhon Loufred Diamante, Kenneth Babalcon, Serge Gabinez ug Vince Alfred Mananquil aron hudlaton ang UV sa katapusang kuwatro minutos sa fourth quarter.
Hinuon, human sa timeout, ang Green Lancers naghugpong og balik aron isiguro ang kadaugan sa upat ka adlaw nga kompetisyon.
Si Salarda, sa makausa pa, maoy napiling most valuable player sa tinuig nga tournament nga nagsilbing usa sa mga kalihukan sa naghinangat nga kapistahan sa barangay Bulacao ubos sa liderato ni Kapitan Banjo Abastillas.
Subay niini, mapasalamaton si Abastillas uban sa iyang mga konsehal sa tanang mga nisuporta sa liga ilabi na ngadto ni Talisay City Mayor Samsam Gullas. / JBM