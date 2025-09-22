UV solong liderato ang tuyo

Mga duwa karon:
5:15 pm- UV batok USPF (High School)
6:45 pm- UV batok USC (College)
Angkunon og suway sa defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers ang sayong liderato sa ilang pagpakigbatok sa University of San Carlos (USC) Warriors sa main game karong gabii sa 25th Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball college division sa New Cebu Coliseum.
Ang Green Lancers nga adunay 2-0 nga record, nakigbahin sa University of Cebu (UC) Webmasters ug Benedicto College (BC) Cheethas sa paggunit sa kasamtangang liderato.
Sa nag-una nilang duha ka tahas, ang Green Lancers ning-agi sab og mga pagpangurat una nila napayukbo ang University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers, 74-70, ug University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars, 66-62.
Taliwala niini, dili ikalimod nga grabe ka inilog gihapon ang Green Lancers batok sa Warriors nga adunay 1-1 nga rekord.
Ang Warriors nasubhan og dakong kadaugan batok sa University of the Philippines (UP)-Cebu Fighting Maroons, 69-55, apan napilde sila sa nagsunod nilang tahas batok sa Webmasters, 42-55.
Sa premirong duwa, ang UV Baby Green Lancers makigsangka sa USPF Baby Panthers sa high school division.
Ning sangkaa, suwayan sa Baby Green Lancers pagkutlo ang ikatulo nilang sunodsunod nga kadaugan sa samang gidaghanon nga mga duwa samtang ang Baby Panthers mosagubang sa premiro nilang tahas.
Sa mga duwa niadtong Dominggo, Septiyembre 21, gipangkawras sa BC Cheetahs ang Cebu Cebu Institute of Technology–University (CIT-U) Wildcats, 68–51, samtang gipangmakmak sa USPF Panthers ang UPC Fighting Maroons, 68-56, sa college division.
Sa high division, gisugdan sa defending champions Sacred Heart School–Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles ang ilang kampanya pinaagi sa pagkusokuso sa USJ-R Jaguar Cubs, 69–57, samtang gipanglampornas sa BC Baby Cheetahs ang Don Bosco Technical College (DBTC) Greywolves, 77–57. / ESL