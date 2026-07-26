UV, South Korea-based BRK mopalambo sa beauty health biotechnology sa Pilipinas

Mas mapalambo pa unya ang beauty health biotechnology sa Pilipinas human nabugkos ang Memorandum of Understanding (MOU) tali sa University of the Visayas (UV) ug South Korea-based BRK Foundation niadtong Biyernes, Hulyo 24, 2026.
Sa ilang kasabutan, ang UV ug BRK Foundation nagtinguha nga magtukod og Korea–Philippines Beauty, Health and Biotechnology Research and Development (R&D) Center sa Dakbayan sa Sugbo.
Nakasentro sa MOU ang mas hugot nga pagpalig-on sa kooperasyon tali sa South Korea ug Pilipinas.
Kini aron mas mapalambo pa ang pagtuon sa Korean Cosmetic Science, Biotechnology.
Ang R&D center sa Sugbo maoy magsilbeng sentro sa hiniusang research, technology exchange, product development, ug commercialization nga pagasaksihan sa nagkadaiyang mga unibersidad, sa mga nagbansaybansay niini, lakip sa mga pribadong sektor sa duha ka mga nasod.
Ang mga kompanya nga kabahin sa maong proyekto gilangkuban sa Dongduk Women’s University, Phylus Co. Ltd., iToxi Cosmetics, Jessica White Clay, NAHAM Co. Ltd., ug ang Beauty Box, nga usa ka K-Beauty distribution company nga nag-operate sa South Korea ingon man sa Pilipinas.
Usa sa mga kasabutan ang paggama sa mga produkto nga pangpaguwapa, pangpabaskog sa panglawas, ingon man mga biotechnology products nga mas haom sa tropical nga klima sa South East Asia.
Kabahin sa kasabutan sa maong programa ang “Student Exchange Industry Immersion” maghatag og mga oportunidad sa mga estudyante sa Pilipinas ug South Korea.
Ang BRK Foundation chairman nga Si Bruce Kim, nipadayag sa iyang kalipay human napirmahan ang kasabutan.
Alang kaniya, mas mapalawman pa ang lig-ong kooperasyon sa duha ka mga nasod alang sa research ug innovation.
“This MOU is more than the signing of an agreement—it marks the beginning of a shared future between Korea and the Philippines,” matod ni Kim. / GPL