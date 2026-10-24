UV tuyo ang ikawalong daog

Mga duwa karon:

10:30 A.M UV Baby Lancers vs. PSS Titans (High School)

12:30 P.M SCSC Baby Warriors vs. USJR Baby Jaguars (High School)

2:00 P.M BC Baby Cheetahs vs. DBTC Greywolves (High School)

3:30 P.M UCLM Webmasters vs. USPF Panthers (College)

5:00 PM CITU Wildcats vs. UV Green Lancers (High School)

Suwayang pagbitik sa University of the Visayas (UV) Green Lancers ang Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Wildcats sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) Season 26 men’s basketball tournament karong Dominggo, Oktubre 25, 2026, sa UV gym, Dakbayan sa Sugbo.

Ang defending champion adunay 7-2 (win-loss) nga baraha og ang kadaogan nagpasabot nga mas makasikit sila sa leading team nga Benedicto College (BC) Cheetahs.

Sa habig sa Wildcats, importante kini nga maong sa ilang tinguha nga makasulod sa Final Four. Ang CIT-U naglingkod sa ikalima nga pwesto bitbit ang 5-4 nga baraha.

Samtang, ang University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue (UCLM) Webmasters magkitigi sa University of Southern Philippines Foundation (USP-F) Panthers sa first game sa collegiate match.

Sa high school division magduwa ang UV Baby Lancers kontra sa PSS Titans, sundan kini sa San Carlos School of Cebu (SCSC) Baby Warriors kontra University of San Jose-Recoletos Baby Jaguars ug ang Benedicto College Baby Cheetahs batok Don Bosco Greywolves. / RSC