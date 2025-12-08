UV-UC rivaly mopainit na pud sa Cesafi Finals

Masumpayan ang rivalry sa duha ka giant teams nga University of the Visayas (UV) Green Lancers ug University of Cebu (UC) Webmasters sa ilang pag-abot na pud sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) men’s basketball finals.
Ang defending champion Green Lancers nakapabor sa ilang uwahing tulo ka panagsangka batok Webmasters diin nakuha nila ang ika-16 nga titulo sa liga sa miaging tuig.
Nasulod ang UV sa finals karong tuiga human nila gitumba ang Benedicto College (BC) Cheetahs sa sikit nga semifinals match, 70-66, niadtong Dominggo sa gabii, Disyembre 7, 2025, sa Cebu Coliseum.
Si Albert Sacayan maoy nitimon sa UV pinaagi sa iyang 16 puntos.
Sa lahi nga duwa, ang Webmasters nilubong sa University of San Carlos (USC) Warriors para makuha ang ikaupat nga sunodsunod nga finals appearance.
Nangulo sa UC si Riocer Sordilla nga nipabuto og 14 puntos, duha ka rebounds, usa ka assists, ug usa ka steal.
Ang schedule sa best-of-three championship series wala pa gianunsiyo sa liga niining pagsuwat. / RSC