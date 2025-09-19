UV, UC, USC 2.0 tumong
Mga duwa karon:
12:30 pm- UV batok USC (High School)
2:00 pm- UC batok CITU (High School)
3:30 pm- UC batok USC (College)
5:00 pm- UV batok USJ-R (College)
Tulo ka teams nga gipangulohan sa defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers ang mag-ilugay og puwesto sa sayong liderato sa college division sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball karong Sabado, Septiyembre 20, 2025, sa New Cebu Coliseum.
Ning maong tahas, ang Green Lancers makigbatok sa University of San Jose Recoletos(USJ-R) Jaguars sa main game.
Ang Green Lancers mosuway pagposte og 2-0 nga rekord human sila nasubhan og dakong kulbahinam nga kadaugan batok sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers, 74-70, niadto lang Huwebes sa gabii, Septiyembre 18.
Sa ilang bahin, ang Jaguars mosuway pagbangon gikan sa ilang kapildihan sa premiro nilang duwa batok sa Benedicto College (BC) Cheetahs, 74-76, sa premirong adlaw sa kompetisyon.
Gawas sa Green Lancers, ang laing duha nga mosuway pagposte og 2-0 nga rekord mao ang University of Cebu (UC) Webmasters ug University of San Carlos (USC) Warriors nga magpinaksitay sa ikatulong duwa.
Ang Webmasters nabunyagan og 74-63 nga kadaugan batok sa Cebu Institute of Technology University (CITU) Wildcats samtang ang Warriors nasubhan og dakong kadaugan batok sa University of the Philippines (UP) Fighthing Maroons, 69-55.
Sa high school division, magsangka sa premirong duwa ang UV Baby Green Lancers batok USC Baby Warriors samtang mosunod ang sangka sa UC Baby Webmasters batok CITU Wildkittens. / ESL