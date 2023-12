UV vs. UC Finals sugdan

Sugdan sugod karong alas 5:15 sa hapon, Disyembre 12, 2023, ang gikahinamang championship best-of-three series sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball event tali sa defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers ug Univer­sity of Cebu (UC) Webmasters sa Cebu Coliseum.

Ang Green Lancers nakasulod sa finals nga wala’y pilde sulod sa 11 ka mga duwa – 10 sa elimination round ug usa sa semis – hinungdan nga grabe ka taas ang ilang morale ning sangkaa.

Sa ilang bahin, ang Webmasters naabot ning puntoha nga bawon ang 10-1 nga rekord diin bugtong ang Green Lancers lang ang nakapilde kanila, 67-55, niadtong Nobiyembre 11, 2023 sa elimination round.

Dili ikalimod nga inilog ang Green Lancers ning kombatiha apan alang sa ilang coach nga si Gary Cortes, kinahanglang dili sila molugak bisan gamay batok sa Webmasters.

“Kusog man sab na sila. Anybody’s game ni. Basta championship, anybody’s game gyud na. We need to start strong and finish stronger,” matod ni Cortes.

Alang ni Webmasters coach Kern Sesante, kinahanglang ma­li­mi­tahan nila ang ilang turn­overs gumikan kay mao kini ang dakong hinungdan sa ilang kapildihan batok sa Green Lancers sa premiro nilang sangka.

‘Basically, ang goal lang gyud namo is to keep the game close. We have to limit our turnovers kay grabe ang pressure defense sa UV. We hope maka-adjust mi dihang dapita,” asoy ni Sesante.

Gipasabot ni Sesante nga grabe ang kahinam sa iyang mga batos ug malaumon siyang makatabang kini kanila aron makahimo og surpresa ning maong series.

“They are very excited. Ako lang silang gisultihan nga always give your best,” dugang ni Sesante.