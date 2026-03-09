Uwan magpadayon taliwala sa LPA gawas sa PAR

Makasinati ang mga lumolupyo sa Sugbo ug sa tibuok rehiyon sa Kabisay-an og padayon nga pag-uwan samtang hugot nga gi-monitor ang usa ka low-pressure area (LPA) sa gawas sa Philippine Area of Responsibility (PAR).
Sa usa ka pakighinabi sa telepono sa SunStar Cebu niadtong Lunes, Marso 9, 2026, si PAGASA weather specialist Ever John Tenio niingon nga ang maong LPA duna’y “medium chance” o kasarangan nga mahimong usa ka tropical cyclone sulod sa 24 ka oras.
Bisan pa sa lokasyon niini, gipasabot ni Tenio nga ang trough o ang ekstensyon sa maong sistema nakaapekto na sa pipila ka bahin sa Kabisay-an, hinungdan sa lapad nga pag-uwan.
Dugang ni Tenio, base sa tropical cyclone threat potential, ang LPA mahimong mamugna isip usa ka bagyo apan dako ang posibilidad nga mo-recurve o molikay kini ug magpabilin sa gawas sa PAR.
Buot pasabot nga wala kini gilauman nga direktang mosulod sa nasod. / DPC