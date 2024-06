Uwanon nga weekend

Makasinati ang mga Sugbu­anon sa uwanon nga Sabado, Hunyo 22, ug Doming­go, 23, 2024, tungod sa e­­pekto sa habagat o southwest monsoon.

Si Engr. Al Quiblat, direktor sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) Visayas, nibutyag sa online news and commentary program sa SunStar Facebook page, ‘Beyond The Headlines Biyernes’, Hunyo 21, 2024, nga gipaabot nga adunay 60 ngadto sa 100 porsiyento nga kahigayunan sa pat-akpat-ak nga pag-ulan.

Giklaro ni Quiblat nga ang ting-­ulan nga panahon dili pa tran­sition ngadto sa La Niña, diin ma­paabot sa Agusto pa kini masinati.

Samtang, ang pag-uwan karon resulta sa padayong impluwensya sa habagat ug wa pa usab ma­abot ang normal nga lebel o su­kod sa pag-uwan ning panahon.

Matod ni Quiblat, way dakong nag-ung-ong nga kausaban sa pa­nahon sama sa low pressure area o way namatikdan nga pag-umol nga posible mahimong bag­yo sa mosunod nga mga adlaw.

Bisan pa nini, gitambagan ni Quiblat ang mga biyahedor nga mosakay og barko ug eroplano nga magpabiling magsusi sa labing ulahing weather advisories sa Pagasa sa dili pa mag-book sa flights.

Matod niya nga ang mga da­pit sama sa Alegria, Toledo, Ce­bu, ug Liloan giisyuhan og mga restriksyon tungod sa po­si­bleng kapeligro sa panahon.

Ang zero visibility, sagad nga isyo sa panahon sa kusog nga ulan, mahimo’ng makaapekto sa mga iskedyul sa paglupad sa abyon.

Alang sa mga mananagat, gipasiugda ni Quiblat ang kamahinungdanon sa pagkamabinantayon, pagpahimangno batok sa kalit nga pagporma sa mangitngit nga mga panganod nga mahimo’ng mosangpot sa peligro nga mga kahimtang sa dagat.

Kini nga itom nga grupo sa mga panganod, nga nailhan nga “unos,” mahimong paspas ug wala damha, nga nagbutang nga peligro sa mga naa sa tunga sa dagat, ingon niya.

Sa dihang gipangutana kalabot sa pending weather disturbances, si Quiblat niingon nga sa pagkakaron walay bisan usa sa kapunawpunawan, apan dunay localized thunderstorms tungod sa naglungtad nga habagat.

Giawhag niya ang publiko nga magmabinantayon sa mga kilat taliwa niining kahimtang sa panahon karon. / Glaiza Mae Ouano, UP Tacloban intern