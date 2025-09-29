Uy, Archival susama’g adbokasiya, pagpanalipod sa kinaiyahan

“Dinhi sa Sugbo, kuyog ko ninyo batok sa mga ghost projects,” saad sa bag-ong Arsobispo sa Sugbo sa iyang pakigpulong atol sa civic reception sa Cebu City Hall sa Lunes, Septiyembre 29, 2025.
Ang mga opisyal sa Dakbayan sa Sugbo, pinangulohan sa mayor, nisugat kang Archbishop-designate, Most Reverend Alberto “Abet” S. Uy, D.D., atol sa civic reception.
Giawhag ni Uy ang publiko sa pagsupak sa mga “ghost projects” ug hinuon sa pagsuporta sa mga “Godly projects” nga mapahimuslan sa mga kabos, nagpanalipod sa kinaiyahan, ug nagpalambo og malungtarong kalinaw sa komunidad.
Giklaro sab si Uy nga naglaum siya nga ang Sugbo mahimong usa ka model city nga matod niya, ang mga lungsuranon dili lang relihiyoso ug devoted apan matarong sab ug maluluy-on.
Nagpasalamat si Uy sa mga Sugboanon nga nagtapok kay nagpaabot niya.
Iyang gipahayag nga natandog siya pag-ayo sa dihang nakita niya ang panon sa mga tawo nga naglinya sa mga kadalanan aron lang makakita kaniya, nihangop, ug niabiba.
“Bishop Alberto! we love YOU! Dili na akong apelyido UY,” matod niya nga nagkomedya.
Nagpasalamat si Mayor Nestor Archival sa bag-ong Arsobispo ug sa kaparian nga nitambong sa civic reception.
Giila sab niya ang mga tuig sa pag-alagad ni Ex-Archbishop Jose Palma.
Ang mayor ug bagong Arsobispo adunay susama nga mga adbokasiya isip mga environmentalists. / Bryce Ken Abellon, USJ-R Intern