Uy, Archival susama’g adbokasiya, pagpanalipod sa kinaiyahan

MIBISITA SA CITY HALL: Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña mihawok sa kamot ni Archbishop Alberto Uy sam­tang Mayor Nestor Archival nagtan-aw. / Hulagway kuha ni Juan Carlo De Vela
“Dinhi sa Sugbo, kuyog ko ninyo batok sa mga ghost projects,” saad sa bag-ong Arsobispo sa Sugbo sa iyang pakigpulong atol sa civic reception sa Cebu City Hall sa Lunes, Septiyembre 29, 2025.

Ang mga opisyal sa Dakbayan sa Sugbo, pinangulohan sa mayor, nisugat kang Archbishop-designate, Most Reverend Alberto “Abet” S. Uy, D.D., atol sa civic reception.

Giawhag ni Uy ang publiko sa pagsupak sa mga “ghost projects” ug hinuon sa pagsuporta sa mga “Godly projects” nga mapahimuslan sa mga kabos, nagpanalipod sa kinaiyahan, ug nagpalambo og malungtarong kalinaw sa komunidad.

Giklaro sab si Uy nga nag­laum siya nga ang Sugbo mahimong usa ka model city nga matod niya, ang mga lungsuranon dili lang relihiyoso ug devoted apan matarong sab ug maluluy-on.

Nagpasalamat si Uy sa mga Sugboanon nga nagtapok kay nagpaabot niya.

Iyang gipahayag nga natandog siya pag-ayo sa dihang nakita niya ang panon sa mga tawo nga naglinya sa mga kadalanan aron lang makakita kaniya, nihangop, ug niabiba.

“Bishop Alberto! we love YOU! Dili na akong apelyido UY,” matod niya nga nagko­medya.

Nagpasalamat si Mayor Nestor Archival sa bag-ong Arsobispo ug sa kaparian nga nitambong sa civic reception.

Giila sab niya ang mga tuig sa pag-alagad ni Ex-Arch­bishop Jose Palma.

Ang mayor ug bagong Arsobispo adunay susama nga mga adbokasiya isip mga environmentalists. / Bryce Ken Abellon, USJ-R Intern

