Uy: Himoa’ng limpyo ang Sugbo isip debosyon sa Sr. Sto. Niño

Kada bulan sa Enero, ang Dakbayan sa Sugbo madasigon dili lang tungod sa mabulukong Sinulog Festival ug sa relihiyosong selebrasyon sa Fiesta Señor, kondili lakip na usab sa pamilyar nga problema nga mosunod sa tibuok semana nga mga kalihukan—ang pundok sa mga basura nga mabilin sa kadalanan.
Samtang minilyon ka mga deboto ang nagtapok sa Sugbo alang sa tinuig nga kasaulogan sa Sinulog, si Cebu Archbishop Alberto Uy nihimo og hangyo alang sa kalimpyo ug responsibilidad sa palibot, nga nagpahinumdom sa mga magtutuo nga ang tinuod nga debosyon sa Santo Niño kinahanglan makita dili lang sa pag-ampo, kondili sa buhat usab.
Sa usa ka mensahe sa Facebook nga gi-post sa “Maymay sa Magbalantay” niadtong Biyernes sa gabii, Enero 9, 2026, samtang ang mga novena nga Misa, foot procession, ug fluvial parade nakadani og bagat sa mga tawo gikan sa tibuok nasod ug sa gawas sa nasod, gihatagan og gibug-aton ni Uy nga ang pag-atiman sa kabuhatan (creation) usa ka kinahanglanon nga pagpadayag sa pagtuo.
Sa usa ka report sa SunStar Cebu niadtong Enero 11, 2024, gipasabot ni Fr. Genesis Labana, OSA, nga ang Sinulog Festival ug ang Fiesta Señor managlahi sa mga organizers ug sa focus niini. Ang Sinulog Festival, nga gipangulohan sa Sinulog Foundation Inc., naghatag og gibug-aton sa kultural nga pagpadayag sa debosyon pinaagi sa mga kalihukan sama sa grand parade ug ritual showdown.
Ang Fiesta Señor, nga gi-organisar sa mga paring Agustino sa Basilica Minore del Santo Niño, nasentro sa relihiyosong kalihukan, lakip na ang novena nga Misa, vísperas, mga foot ug fluvial procession, reenactment, ug ang tradisyonal nga “Hubo” nga Misa isip pasidungog sa Balaang Bata.
'Ang tinuod nga debosyon makita sa atong mga buhat'
“Every year, millions come to honor the Holy Child. We walk, we sing, we dance, we pray,” matud ni Uy, nga nag-ila sa lawom nga pagtuo nga naghulagway sa Sinulog tradition.
“But let me share this gentle reminder, spoken with love and respect: true devotion to the Santo Niño is shown not only on our lips, but in our actions,” siya midugang.
Gipasiugdahan ni Uy nga samtang ang mga deboto nagbayaw sa ilang mga kamot sa pagdayeg ug nagduko sa ilang mga ulo sa pagpaubos, kinahanglan usab silang mopakita og pagtahod pinaagi sa responsable nga pamatasan—labi na sa pagpanalipod sa palibot panahon sa selebrasyon.
Samtang ang kadalanan sa Sugbo mapuno sa mga deboto nga motambong sa mga relihiyosong kalihukan, ang Arsobispo nag-awhag sa tanan nga mahimong responsable sa ilang mga basura ug palibot.
“When we gather for the novena Masses, when we join the foot processions, when we participate in the fluvial parade, I kindly appeal to every devotee: please take care of your garbage. Let us be conscious of cleanliness,” Uy matud sa arsobispo.
Sa pagkutlo sa Kasulatan, iyang gipahinumdoman ang mga magtutuo nga bisan ang ginagmay nga mga buhat makalipay sa Dios.
Sa pagkutlo sa 1 Corinto 10:31, si Uy niingon, “Whatever you do, do it for the glory of God. Even picking up our trash can be an act of worship.”
“The Book of Genesis teaches us that creation is God’s gift, placed in our hands not to abuse but to protect,” he said, adding that the Santo Niño came “not only to save us, but to restore all creation to its beauty.”
Lakip sa mga paagi nga girekomendar ni Uy mao ang pagdala og reusable nga mga botelya sa tubig, pagtipig sa basura hangtod nga makakita og saktong dapit nga labayanan, malumo nga pagpahinumdom sa isigka-deboto nga maghunahuna sa kalimpyo, ug pagpakita og maayong ehemplo sa mga bata./ CDF