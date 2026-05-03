Uy: Santo Papa posible mobisita sa Sugbo

Nagkanayon si Cebu Archbishop Alberto “Abet” Uy nga ang publiko mahimong magdahom og dagko nga selebrasyon alang sa ika-usa ka gatos nga kasumaran sa lokal nga simbahan ug hasta sa posibleng pagbisita sa Santo Papa.
Ang Archdiocese of Cebu nagsaulog sa ilang ika-92 nga anibersaryo niadtong Martes, Abril 28, 2026, sukad sa pagkahimo niini nga usa ka arkidiyosesis.
“Can you imagine a hundred years of grace? This is more than just a celebration,” matod ni Uy sa press conference niadtong Martes, Abril 28, pipila ka mga oras una niya gipresentar ang iyang State of the Archdiocese Address.
Gipaambit sa arsobispo ang iyahang mga pag-ampo nga ang roman pontiff, si Pope Leo XIV, mahimong makatambong sa panahon o sa dili pa ang selebrasyon sa tuig 2034.
Ingon niya, dungan sa iyang pag-ampo nga mobisita ang Papa sa Sugbo, nag-ampo usab siya alang sa beatification ni Bishop Teofilo Camomot.
Matod ni Uy, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) sige na og padala og mga imbitasyon ngadto sa Papa aron mobisita sa nasod.
Dugang pa sa arsobispo, ang imbitasyon nga gipadala ngadto sa Papa usa ka “open invitation” diin ang Papa na ang modesisyon kon kanus-a niya gusto mobisita.
“Open invitation para siya ra gyud ang atoang tagaan og freedom for the right time sa iyahang pagduaw diri sa Cebu,” pasabot sa arsobispo.
Apan alang sa jubilee year sa 2034, giila ni Uy nga wala pa’y detalyadong mga plano ang Coordinating Council for Synodal Transformation (C-COST) alang sa mga katuigan paingon sa 2034.
Sumala sa arsobispo, ang C-COST mao ang kinauyokan nga pundok nga gilangkuban sa mga kaparian ug lay leaders nga gitahasan sa pagplano, pagpatuman, ug pag-evaluate sa mga programa sa mga parokya. Sila ang mangandam sa mga programa paingon sa 2034.
Giklaro ni Uy nga ang dako nga kasaulogan wala nagpasabot og magarbuhon nga mga kalingawan. Ang pasabot sa “dako” mao ang tibuok nga partisipasyon sa Archdiocese hilabi na ang publiko.
“By that time, atong iampo nga anang panahona ang atoang Archdiocese of Cebu mahimo gyud siyang fully alive church,” matod ni Uy. / JPS