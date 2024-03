Uyab ni Taylor Swift nakadasig sa Cavs

Ningbutho ang magsuong National Football League (NFL) stars nga sila si Travis ug Jason Kelce ug ning-abiba sa hosts Cleveland Cavaliers batok sa overall leader Boston Celtics ning Miyerkules, Marso 6, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Wala man tuod nila kuyog ang uyab ni Travis nga si global superstar Taylor Swift apan ang ilang presensya igo na aron makahatag og dugang kadasig sa Cavaliers, nga ningpakaging sa Celtics, 105-104.

Ning sangkaa, nakaba­ngon ang Cavaliers gikan sa 22 puntos nga pagkalubong sa 4th quarter ug ningputol sa 11 ka sunodsunod nga kadaugan sa Celtics.

“We had a blast,” matod ni Jason.

Ang bantugang magsuon naglingkod tupad sa scorer’s table duol sa lingkuranan sa Cavaliers.

“They were talking to us the entire game,” matod sa usa sa mga sinaligan sa Cavaliers nga si Darius Garland.

“I saw Travis stand up. He got the crowd going.” / AP