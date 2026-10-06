Uyoan gipatay sa pag-umangkon

Giduslak og kutsilyo ang liog sa uyoan sa iya ra sab nga pag-umangkon nga niresulta sa iyang hinanaling kamatayon niadtong alas 8:30 sa gabii sa Lunes, Oktubre 5, 2026, sa Barangay Tapon, Lungsod sa Dumanjug.
Ang namatay gitago sa pangala’ng Marl, 35, ulitawo residente sa nahisguta’ng lugar.
Ang pag-umangkon sa biktima nga 15 anyos, estudyante ipon ra og puyo sa balay sa ginikanan sa suspek.
Asoy ni Police Major Mark Anthony Villanueva, hepe sa Dumanjug Police Station nga nahinabi sa Superbalita Cebu, nga ang 15 anyos kuyog sa iyang duha ka igsuon nga nanihapon niadtong higayona.
Naabot ang uyoan nga biktima ug gikataho’ng nangasaba.
Pasangil sa batan-ong suspek, gidapatan siya sa iyang uncle hinungdan nga iyang gidunggab ug naigo sa liog kinsa deretso nga nahagba ang biktima sa sawog ug namatay.
Ang suspek nilingkod ra diha sa sulod sa panimalay.
Sa pag-abot sa kapulisan nga niresponde sa hitabo, igo lang naglingkod ang 15-anyos nga pag-umangkon daw na-shock ug niangkon nga iyang nadunggaban ang iyang uyoan nga diha pa sa sawog naglunang sa kaugalingo’ng dugo.
Matod pa ni Major Villanueva nga ang suspek nibutyag nga napuno na siya sa iyang uyoan kay taudtaod na silang nagkasungi ilabi na nga magmaoy kon hubog ang biktima.
“Kon magmaoy (uncle) dapatan siya ingon man iyang mga igsuon. Miutong lang ang pag-umangkon kay nitipon lang sila’g gipuy-an human nagkabuwag ilang ginikanan,” saysay ni Villanueva.
Ang napatay nga biktima igsuon sa inahan sa suspek.
“Ingon siya (suspek) giandam niya daan ang kutsilyo. Gibutang sa iyang gilingkuran kay kon dapatan siya pagbalik sa uyoan iyaha na gayud ning suklan,” dugang ni Major Villanueva.
Sumala ni Major Villanueva nga ang suspek naa na sa kustodiya sa social welfare office sa maong lungsod. / GPL, ABC