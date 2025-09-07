Uyoan gipusil-patay sa iyang pag-umangkon

Gitumba sa pag-umangkon ang iyang uyoan sa pasangil nga gikabit niini ang iyang kapuyo.
Ang pagpamusil nahitabo niadtong alas 10:50 sa gabii, Sabado, Septiyembre 6, 2025, sa Sityo Canluntao, Barangay Cuanos, Lungsod sa Minglanilla.
Ang suspek nga si Klein Jay Abatayo Obcial, 40, construction worker, adunay kapuyo taga Sitio Canluntao, Barangay Cuanos, Minglanilla.
Ang biktima giila nga si Richard Sanchez Cansancio, 47, biyudo, mag-uuma, taga Sityo Canluntao, Brgy.Cuanos, Minglanilla, ang namatay gumikan sa samad pinusilan sa dughan.
Base sa imbestigayon sa Minglanilla dugay nang nagkabangi ang biktima ug suspek.
‘KAPUYO GIKABIT’
Ang pag-umangkon nga si Obcial nagselos ngadto sa iyang uyoan sa pagduda nga aduna kiniy relasyon sa iyang kapuyo.
Giingong nasakpan sa suspek ang iyang uyoan og kapuyo apan wa idetalye ang maong pagkasakop.
Si Police Lt. Col. Maria Theresa Macatangay, hepe sa Minglanilla Police Station mibutyag sa Superbalita Cebu nga sa wala pa mahitabo ang krimen nagduwa og billiard ang biktima uban nilang John RJ Laroa Gumera, 18, ulitawo, taga Sitio Canluntao, Brgy. Cuanos, lungsod Minglanilla.
Sigun sa nakakita nga si Joh RJ, mibutyag nga ni-agi ang suspek samtang sila nagduwa, ug wala magdugay nibalik si Obcial nga nagdala na og armas.
Walay daghang estorya diretso giti-on ngadto sa biktima, dayon gikablit niya ang gatilyo sa armas apan nikagar ug wala makabuto.
Nakahigayon ang biktima sa pagbunal sa suspek gamit ang billiard cue stick (tako).
Apan bisan paman niini, padayon sa pagkablit ang suspek ug mibuto ang armas, hinungdan sa pagka-igo sa biktima sa dughan duol sa kasingkasing.
Nakadagan pa ang biktima og gitiwasan sa pagpusil sa suspek, apan wala na mobuto ang armas hinungdan nga misibat ang suspek.
Nasikop ra sab ang suspek ug narekober ang .38 caliber revolver, adunay usa ka bala ug laing lima ka buhing bala.
Matod pa miangkon sa krimen ang dinakpan gumikan sa iyang kasilag kay ang iyang kapuyo, gitukob sa iyang uyoan.
Samtang ang maong kapuyo sa suspek wala na igkita human sa krimen.
Gi-andam na sa Minglanilla Police Station ang kasong murder nga ipasaka batok ni Obcial. / GPL dugang taho ni JDG