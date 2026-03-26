Uyoan miduslak sa 10-anyos nga pag-umangkon, sikop

Hubog nga uyoan, nidunggab sa iyang 10-anyos nga pag-umangkon gamit ang screwdriver atol sa usa ka lalis sulod sa ilang balay sa Barangay Looc, Mandaue City, niadtong Huwebes sa buntag, Marso 26, 2026.
Nahitabo ang insidente alas 5:30 sa buntag sa C. Ouano Street ug daling narespondehan sa mga operatiba sa Police Station 5 sa Mandaue City Police Office (MCPO) human kini ma-report 20 minutos ang milabay.
Ang suspek nga giila lang sa alyas nga Chester, 41, mao ang uyoan sa biktima nga si Jaymark Genggani, usa ka menor de edad.
Usa ka 15-anyos nga paryente, ang nakasaksi sa hitabo.
Sa usa ka interview pinaagi sa telepono, ang tigpamaba sa MCPO nga si Mercy Villaro-Kantuna nagkanayon nga ang suspek bag-o lang niabot sa ilaha gikan sa Barangay Cambaro diin kini nag-inom ug hubog na sa dihang niuli.
“Nagpuyo ra silang tanan sa usa ka balay sa Barangay Looc. Ang suspek, nga uyoan sa biktima, gikan sa Cambaro diin siya nag-inom ug niabot sa ilaha nga hubog na kaayo,” matod ni Villaro-Kantuna.
Dugang niya, nakiglalis ang suspek sa maguwang sa biktima mahitungod sa paghan-ay sa mga katre sa sulod sa balay nga nisangpot sa init nga komprontasyon sa mga sakop sa pamilya.
“Adunay kagubot sa sulod sa balay nga naglambigit sa mga manag-agaw. Hubog na ang suspek ug nigrabe ang panaglalis,” dugang niya.
Matod ni Villaro-Kantuna, ang biktima bag-o lang nakamata tungod sa kasaba sa balay ug maoy naigo sa kapungot sa suspek.
Nakuha sa mga awtoridad ang unom ka pulgada nga screwdriver nga gituohang gigamit sa pagpangataki.
Dali nga gidala sa iyang apohan ang biktima ngadto sa Mandaue City District Hospital.
Luwas na ang kahimtang sa bata ug nakagawas na sa tambalanan apan gikatakda kining mobalik alang sa follow-up checkup ug laboratory results.
Samtang ang suspek gidakop sa mga nirespondeng polis human siya nitahan sa iyang kaugalingon.
Kasamtangan siyang anaa sa kustodiya sa kapulisan samtang giandam ang mga kaso batok kaniya alang sa kalapasan sa Republic Act 7610, o ang Child Abuse Law. / ABC