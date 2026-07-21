Uyoan mihapos og botelya sa ulo sa iyang pag-umangkon, nasikop

Uyoan gibalhog sa prisohan human gihapsan niya og botelya sa ilimnon ang ulo sa iyang pag-umangkon niadtong alas 9:00 sa gabii, Lunes Hulyo 20, 2026, sa Sityo Cabangcalan 1, Barangay Bulacao, Dakbayan sa Sugbo.
Si alyas Tatay Edgar, 69, nagpuyo sa nahisgutang lugar gitanggong sa Inayawan Police Station samtang mag-atubang sa kasong Physical Injury.
Ang biktima giila nga si alyas Jojo, 29, pag-umangkon sa suspek.
Sa imbestigayon sa Inawayan Police Station, nagtagay ang suspek ug biktima uban sa ilang mga higala apan nitumaw ang lalis sa wala matinong hinungdan.
Ang suspek nikuha og botelya sa beer dayong gibunal sa ulo sa biktima.
Si Tatay Edgar nga nahinabi sa Superbalita Cebu nanghimakak sa pasangil ug wala siya mahinumdom nga nidapat ngadto sa iyang pag-umangkon.
Duha daw ka botelya sa Tanduay 65 ilang nainom ug nahibulong na lang ang suspek og nganong naabot sa police station.
Nangayo siya’g pasaylo sa iyang nahimong kasaypanan.
Si Police Master Sgt. Alfredo Macabudbud, Jr. nga nahinabi sa Superbalita Cebu, niingon nga sobra kahubog sa suspek ug grabe kaisog dihang naabot sa police station.
Nailhan sab ang suspek nga maldito sa ilang lugar. / GPL