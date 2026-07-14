Uyoan nangayo’g mangga gibalibaran, nanigbas; sikop

Nasikop sa hot pursuit operation sa Naga City Police ang usa ka 33-anyos nga lalaki human giingong nanigbas sa iyang 19-anyos nga pag-umangkon niadtong Hulyo 13, 2026, sa Barangay South Poblacion, Siyudad sa Naga.
Ang suspek giila nga si Mat, residente sa Barangay Tinaan, samtang ang biktima mao si alyas Loydie.
Sa imbestigasyon sa kapulisan, giingong nagsugod ang panaglalis human mangayo og mangga ang suspek apan wala tagai sa biktima nga niingon nga dili iya ang maong bunga.
Tungod sa kasuko, giingong gitigbas sa suspek ang biktima. Sa unang pagtigbas nitugpa sa bulsa sa biktima diin adunay mangga hinungdan nga wa makadulot.
Nakaikyas ang biktima sa maong pag-atake apan naangol sa wala nga bahin sa liog sa dihang giusban og tigbas.
Ang suspek gitanggong sa Naga City Police Station samtang giandam ang kasong ipasaka batok kaniya. / GPL