Uyoan, pag-umangkon gidunggab sa kauba’ng construction worker 

Naangol ang uyoan ug iyang pag-umangkon human sila gidunggab sa ilang kaubang construction worker alas 5:30 sa hapon niadtong Hulyo 21, 2026, sa Barangay Buanoy, Balamban, Cebu.
Ang mga biktima nagpanuigon og 51 ug iyang 27-anyos nga pag-umangkon, gidala sa Balamban District Hospital.
Ang suspek nga si alyas Gelo, nakaikyas human sa insidente ug padayon pa nga gipangita sa kapulisan.
Sumala ni Balamban Police Station Chief Major Ian Macatangay, nagsugod ang panagbangi sulod sa ilang gitrabahuan ug human sa trabaho, giingong nagpaabot ang suspek sa gawas.
Sa dihang niduol ang usa sa mga biktima aron mangutana kon unsay iyang problema, nibunot og kutsilyo ang suspek dayong panunggab.
Ang pag-umangkon nisuway sa pagtabang sa iyang uyoan apan siya na sab ang gidunggab.
Ang duha ka biktima anaa na sa tambalanan nagpaalim sa ilang mga samad. / GPL