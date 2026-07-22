Uyoan wa 'pautang' gipatay

Nakugang ang mga residente sa Purok 3, Barangay Can-olin, Lungsod sa Candijay, Bohol sa dihang napalgan ang patay nga lawas sa admin officer sa usa ka unibersidad sa Lungsod sa Candijay, Lalawigan sa Bohol niadtong alas 9:30 sa buntag, Martes, Hulyo 21, 2026.
Ang namatay giila nga si Dexter Hinayon, 33, nga unang gikataho nga na-missing. Ang iyang lawas gisulod sa sako nga napalgan pipila ka metros ang gilay-on gikan sa iyang balay.
Gitumbok nga suspek mao ang iya ra sab nga pag-umangkon nga si Jesse Requiz, 18, taga Barangay Can-olin, Candijay, Bohol.
Base sa imbestigasyon sa Candijay Municipal Police Station nga gipangita ang biktima sa iyang mga kabanay niadtong gabii sa adlaw’ng Lunes, Hulyo 20, ug gipa-blotter sa police station ang iyang pagkawala.
Katapusa’ng nakit-an nga buhi si Hinayon niadtong alas 9:00 sa gabii, Dominggo, Hulyo 19, 2026, ug sukad niadto wala na siya mouli sa ilang balay.
Nagduda ang pamilya sa biktima kay ang iyang cellphone, pitaka, ug motor naa ra sa balay, sa pagtuo nga wa siyay tuyo nga molakaw og dugay.
Mga alas 9:30 sa buntag, Martes, Hulyo 21, ang usa sa mga paryente ni Hinayon maoy unang nakakita sa patay’ng lawas sa tawo nga gisulod sa sako, nahimutang sa kakahoyan nga dili ra layo sa ilang balay.
Gipahibalo ang kapulisan aron nga malili kon si kinsa ang maong tawo. Nakurat na lang ang mga saksi sa dihang si Hinayon ang maong tawo nga gisulod og sako.
Sa follow-up sa Candijay Municipal Police Station, ang igsuon sa biktima nga si Eunice Hinayon nipakita sa mga imbestigador sa chat messages diha sa cellphone sa biktima.
Nakita nila ang mensahe sa suspek nga si Requiz nga nagpamatuod nga sila maoy nagkuyog nianang gabii nga na-missing ang biktima.
Matod pa ni Police Lieutenant Revy Dean Basalan, hepe sa Candijay Municipal Police Station, nga gidala sa suspek ang iyang uyoan sa bungtod nga dunay hawan nga gihulagway nga suroyanan, nga gibanabana nga adunay gilay-on nga 300 ngadto sa 500 meters gikan sa balay sa biktima. Sa maong lugar, giingong manghuwam og P2,000 si Requiz kay ipalit sa iyang PE uniform.
Gikataho’ng gibalibaran sa biktima kay P1,000 na lang ang iyang kuwarta.
Apan niadtong higayona, nasuko ang suspek human wala siya pautanga ug gituok pinaagi sa chokehold kon gamit ang bukton hangtod nga nawad-an sa panimuot.
“Itong si suspect kasi is wala nang ibang malapitan aside sa taong 'yun which is parang tito niya kasi magkapatid yung lola ni suspect tapos yung father ni victim,” matod ni Basalan.
Dugang ni Basalan nga wala pa matagbaw ang suspek ug gibunalbunalan pa niini ang ulo sa biktima gamit ang gahi nga butang.
Human niya mapatay ang biktima, giangkon matod pa niini nga gilamboran niya ni og packaging tape ang ulo hangtod sa liog, lakip na ang duha ka tiil.
Gisulod sa sako ug gilabay sa kakahoyan ubos sa bungtod.
Sa pangutana kon nalambigit ba sa paggamit sa ilegal nga drugas ang suspek, gitug-an ni Basalan nga dunay impormasyon nga daghan kini og bisyo sama sa inom ug sugal.
“Nag-background check kami, initerview namin yung mga relative at mga kasama niya. Itong si suspect wala namang bisyo na nakikita, actually very active pa nga daw yun sa simbahan nila doon sa barangay nila sa Can-olin,” dugang ni Basalan. /