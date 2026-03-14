V-hire optr., drayber nipaumento sa pletehan patubagon sa LTFRB

Nipagawas og show cause order ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) 7 batok sa usa ka van-for-hire (V-hire) unit human madawat ang mga taho bahin sa ilegal nga pagsaka sa pletehan sa usa ka mall terminal sa Dakbayan sa Sugbo.
Gibutyag ni LTFRB 7 Director Abosamen Matuan niadtong Biyernes, Marso 13, 2026, nga giisyuhan na og kamanduan ang usa ka transport entity human nakompirmar sa ilang mga enforcer ang pag-overcharge sa maong terminal.
Matod ni Matuan, usa lang ka unit sa van nga sakop sa usa ka kooperatiba ang aktuwal nga nasakpan, samtang ang ubang mga drayber lagmit nakabantay sa operasyon ug nibalik sa regular nga plete.
“Rest assured that this Regional Office will be responsive to the concerns being brought to us,” matod ni Matuan.
Niadtong Huwebes, Marso 12, gitaho sa SunStar Cebu ang kabalaka sa pipila ka sumasakay gikan sa Dakbayan sa Sugbo paingon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu tungod sa kalit nga pagsaka sa pletihan.
Base sa reklamo nga nidugang og P10 ang pipila ka drayber sa standard nga plete nga P40 paingon sa Barangay Pajac, Lapu-Lapu City.
Sa gihimong pagsusi sa SunStar Cebu niadtong Miyerkules, Marso 11, nakompirmar nga nahimo nang P50 ang pletehan.
Pipila ka drayber ang nidepensa nga ang pagsaka sa presyo sa petrolyo ang hinungdan niini. Apan gipasabot ni Matuan nga wala’y kausaban sa pletihan sa mga public utility vehicle (PUV) ug ang bisan kinsang drayber o operator nga mangayo og dugang plete nakalapas sa balaod.
Ang LTFRB lamang ang adunay katungod sa pag-usab sa fare matrix. Ang mga makalapas mahimong mag-atubang sa silot nga multa gikan sa P5,000 hangtod P15,000, pag-impound sa sakyanan sulod sa 30 ka adlaw, ug posible nga pagkansela sa prangkisa. /