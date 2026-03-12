V-hire sa Lapu ‘nagbuot-buot’ sa pag-umento sa pletehan

Nangreklamo ang mga sumasakay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu tungod sa giingong pagpatuman og ilegal nga usbaw sa plete sa mga van-for-hire (V-hire) human sa sunodsunod nga pagsaka sa presyo sa lana.
Matod sa mga pasahero, gipatuman kini bisan og walay opisyal nga pagtugot gikan sa gobiyerno.
Si Lapu-Lapu City Mayor Cindi King-Chan una nang nidasig sa publiko nga i-report ang mga drayber sa v-hire ug bus nga nagpataas sa pletehan nga walay pagtugot.
Usa ka residente sa Lapu-Lapu nga si “Jane” (dili tinuod nga ngalan) nibutyag sa SunStar Cebu nga gipaninglan siya og dugang P10 sa naandan nga tag P40 nga pletehan sa rota gikan sa usa ka mall terminal sa Cebu City paingon sa Barangay Pajac sa Lapu-Lapu ug pabalik.
Kalit nga nisaka ang pletehan gikan sa P40 ngadto sa P50 nga walay bisan unsang pahibawo gikan sa mga awtoridad. Human susiha ang mga anunsiyo gikan sa LTFRB ug gikan kang Cebu City Mayor Nestor Archival, nasuta sa mga sumasakay nga walay opisyal nga kamanduan nga nagtugot sa maong usbaw.
Gikompirmar sa SunStar Cebu didto sa mall terminal sa Cebu City nga nisaka na gyud ang pletehan ngadto sa P50 niadtong Miyerkules, Marso 11, 2026.
Ang mga drayber nangatarungan nga tungod kini sa kamahal sa lana nga nakaapekto sa ilang kita matag adlaw, hinungdan nga nanawagan sila og suporta gikan sa gobiyerno.
Si LTFRB 7 Director Abosamen Matuan, sa iyang mensahe niadtong Huwebes, Marso 12, nagkanayon nga nadawat na nila ang maong reklamo.
Dunay mga enforcer nga gipadala sa maong dapit aron pagsusi sa report.
Kon mapamatud-an, ang mga makalapas mag-atubang og multa o suspensyon sa prangkisa.
Gipasabot ni Matuan nga ang bisan unsang kausaban sa fare matrix kinahanglan maggikan sa Central Office sa LTFRB, ug sa pagkakaron, walay giisyu nga kamanduan sa pagpasaka og pletehan. / DPC