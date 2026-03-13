V-hire terminal nga mobiyahe sa south gibutang sa Taboan

Kasamtangang ibalhin ang operasyon sa mga van-for-hire (v-hire) sa Cebu South Bus Terminal (CSBT) ngadto sa duol sa Taboan Public Market sugod sa alas-9 sa gabii sa Biyernes, Marso 13, 2026.
Kini aron mohatag og dalan sa pag-aspalto ug pag-ayo sa drainage sulod sa terminal.
Samtang nipahibalo si CSBT administrator Ahmed Cuizon nga ipatuman na ang polisiya nga “No ID, No Entry” sugod sa Marso 30 sa South ug North bus terminals.
Matod ni Cuizon, kining maong kamanduan maglakip sa mga bus operator, mga drayber ug konduktor, mga concessionaire, ug mga empleyado sa Probinsiya sa Sugbo nga nadestino sa terminal.
Gihimo kini nga lakang tungod sa mga report nga adunay mga dili pasahero nga mosakay sa bus gawas sa terminal ug moadto sa sulod aron mamaligya sa mga pasahero o makigkompetensya sa mga accredited nga vendor sa sulod.
Ang pag-aspalto ug pag-ayo sa drainage muokupar og kapin sa 3,000 square meters ug gilaumang mahuman sulod sa pito ngadto sa napulo ka adlaw, sa dili pa ang pagdagsa sa mga pasahero alang sa Semana Santa.
Gastuan kini og P12 milyunes ubos sa Ten Twenty Allied Developers.
Ang dagkong trabaho himuon gikan sa alas 9 sa gabii hangtod alas 5 sa buntag.
Skeletal work lang ang himuon sa adlawan aron dili kaayo mabalda ang operasyon.
Naaprubahan na kini sukad pa niadtong Oktubre sa miaging tuig apan nalangan tungod sa bati nga panahon.
Tungod sa konstruksyon, temporaryong hawanan ang parkingan sa mga bus, hinungdan nga ang mga v-hire ibalhin una sa Taboan, sama sa gihimo niadtong Sinulog.
Mobalik ra ang normal nga operasyon inig human sa proyekto.
Dugang ni Cuizon, mag-deploy sila og dugang mga personnel ug magtaod og dugang air-conditioning units sa terminal aron maseguro ang kaharuhay sa mga pasahero nga gipaabot nga modagsa sa Semana Santa. / CDF